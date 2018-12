Kolmen oktaavin luomuääni, hevimies Jarkko Ahola: "Olen kärvistelijä – talvella on liian pimeää ja kylmää"

Alun perin Teräsbetonin solistina tunnetuksi tullut Jarkko Ahola tekee viihdelaulajan uraa, johon kuuluvat myös kirkkokonsertit joulun aikaan. Tekeillä on uusi soololevy, joka koostuu cover-biiseistä.

Esiinnyit jo kuudetta kertaa Joulun Klassikot -kirkkokiertueella. Miten kirkossa laulaminen hevimieheltä sujuu?

– Tuntuu, että vuosi vuodelta paremmin. Kysymyshän on harjaantumisesta. Kun minulle ehdotettiin kiertuetta ensimmäistä kertaa, ajattelin, että eihän tällainen pitkätukka rokkimies kirkoista mitään ymmärrä. Olin väärässä. Kirkossa on hienoa laulaa. Tänä vuonna taustallani soivat kitara, koskettimet, sello ja huilu, jotka sointuvat kirkkosalissa kauniisti. Meillä on hyvä valomies, joka loihtii hienon ja arvokkaan tunnelman tilaan.

Millaisesta joulumusiikista pidät?

– Esittämäni suomalaiset joululaulut ovat lempilistallani, mutta vähän synkkiähän ne ovat. Pidän amerikkalaisesta, viihteellisestä joulumusiikista, koska se on kevyempää ja iloisempaa. Suosikkilaulajiini kuuluu muun muassa Frank Sinatra.

Mitä musiikkirintamalle muuta kuuluu?

– Keväällä ilmestyi levyni Mä tuun sun luo. Kaikki biisit ovat säveltämiäni ja sanoittamiani. Minut tunnetaan yleensä laulajana, mutta harvemmin sanoittajana ja säveltäjänä. Esimerkiksi Teräsbetonin kappaleista yli puolet ovat käsialaani. Ensi vuonna minulta ilmestynee uusi soololevy, joka koostuu cover-biiseistä. Niihin on löydettävä kuitenkin jokin uusi lähestymiskulma. Laulan mielelläni iskelmää, kunhan saan tulkita ne omalla persoonallisella tyylilläni.

– Nyt kun teen viihdelaulajan uraa, yleisöni on laajempi eli aika lavealla pensselillä maalailen. Laulajan leipä on pieninä palasina maailmalla.

Oli kova homma ponnistaa hevirockista tekemään joululevyä, joka ilmestyi 2012. Teräsbetoni ei lopettanut virallisesti. Ehkä vielä palaamme.

Sanotaan, että äänialasi on jopa kolme ja puoli oktaavia. Miten se vaikuttaa laulamiseesi?

– Äänialani on oikeastaan kolme oktaavia, mutta parhaimpina päivinä se voi nousta kolmeen ja puoleen oktaaviin. Löysin ääneni 17–18-vuotiaana. Harjoitellessani huomasin yhtäkkiä, että saan ääneni yllättävän korkealle. Piti soittaa heti bändikavereille uudesta taidostani.

– Heviä laulaessa tarvitaan enemmän korkeaa ääntä kuin viihdemusiikissa. Olenkin kehitellyt viime aikoina alarekisteriäni, josta on hyötyä urani nykyisessä vaiheessa. Joskus joku on kysynyt, miksen alkanut oopperalaulajaksi. Se ei ole minun juttuni.

– Olen oman tieni kulkija. En ole koskaan ottanut ainoatakaan laulutuntia. Tuntuu, etten halua mennä sorkkimaan ääntäni, kun se tuntuu hyvältä näin.

Ehditkö harrastaa työsi ohessa?

– Lapsesta saakka musiikki on ollut ykkösjuttuni, ja harrastuksesta tuli ammattinikin. Pidän kunnostani huolta, ja luen kirjoja.

Oletko koskaan harkinnut kansainvälistä uraa?

– Sitä on moni kysynyt. Ajatus pelottaa, maailma on suuri. Jos joku järjestäisi niin hienosti, ettei tarvitsisi nukkua tien päällä pakettiauton takatilassa, niin mikä ettei. Kukaan ei ole ehdottanut sellaista vakavasti. Jään odottamaan tarjouksia.

Mitä talvi sinulle merkitsee?

Suomi on ilmastollisesti ääripäiden maa. Olen kärvistelijä. Talvella on liian pimeää ja kylmää. Kesällä taas on liian kuuma ja valoisaa. Parasta aikaa minulle ovat syksy ja kevät.

Juttu on julkaistu Kalevan Helmi-liitteessä 21.11.2018.