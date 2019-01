Klovharun saari antoi sytykkeen Ylva Harulle – Lotta Jääskelä elää muusikkoutta täysin

Kun 16-vuotiasta Lotta Jääskelää kosiskeltiin isoon levy-yhtiöön, ajautui keskustelu nuoren artistin ulkonäköön. Hän sanoi onnekseen kiitos ei.

Elämässä on usein niin, että tapahtumien kulun pystyy vasta jälkeenpäin selittämään ja näkemään niiden suhteet ja logiikan.

Nyt raahelaislähtöinen Lotta Jääskelä näkee 17 vuoden kehityksensä muusikoksi vaatineen tietynlaisen reitin. Kaikkea on tarvittu, että on päästy nykyiseen artistiminään, Ylva Haruun.

On tarvittu englanniksi laulavaa Lottaa, teatterimusiikkia tekevää Lotta Jääskelää, muusikkouden opiskelua. Elämää itseään myös.

– Olen ollut itselleni kiitollinen, että olen aina halunnut kehittää omaa juttuani. On ihanaa ja huojentavaa todeta, että olen kypsynyt juuri sellaiseksi kuin olen halunnutkin. Ajattelen itse, enkä ole toisten ajatusten saneltavissa. Tiedän itse mitä haluan ja mitä osaan. Olen myös opetellut tekemään kaiken itse ja se taas on ollut kuin laittaisi rahaa pankkiin, Jääskelä juttelee puhelimessa kotoaan Helsingistä.

2000-luvun alussa ison levy-yhtiön miehet olivat kuulleet Jääskelän tekemän kappaleen ja ottivat yhteyttä. Tuolloin ei ollut somea, josta olisi voinut tsekata minkä näköinen laulajatyttö on kyseessä, joten soittaja oli vailla valokuvaa Jääskelästä.

– Loukkaannuin. Mitä tekemistä ulkonäölläni oli musiikin tekemisen kanssa? Olen tosi ylpeä siitä, että minä, 16-vuotias, tein ihan oikean ratkaisun, kun jätin kuvat lähettämättä.

Helsingissä Jääskelä on asunut lähellä luontoa vuodesta 2014 eli Ylva Harun ensimmäisistä julkisista ulostuloista asti.

Ikkunasta näkyy paljon puita. Metro kulkee läheltä ja sillä pääsee ytimeen hetkessä.

– Olen onnekas, että saan asua metsän laidalla. Nautin tästä lintukodosta. Nautin myös kaupunki- ja kerrostaloelämästä, tästä luonnon ja kaupungin läheisyyden yhdistelmästä.

Tavallaan Ylva Harukin syntyi luonnosta. Kun Lotta vieraili Tove Janssonin Klovharun saarella, ei hän tiennyt mitä käynnistä seuraa. Lauluntekijyys otti kuitenkin uuden suunnan ja kielen, suomen kielen.

Töölöstä luonnon lähelle muuttaminen tavallaan sinetöi Ylva Harun.

– Istun joka päivä katselemassa ikkunasta ulos. Linnut-kappalekin syntyi aamuhetkestä, kun istuin ja katselin lintuja ja mietin niitä. Tuntuu, että luonto ikään kuin pumppaa minuun omaa energiaansa, jota hengitän. Metsään meneminen tuntuu samalta kuin lapsena mennessäni ulos seikkailemaan. Tavoitan sen saman tunteen. Luovuus ja leikki ovat lähellä toisiaan, se tietty vapauden tunne. Hengitän sitä ja se hengittää minua.

Lotta kertoo varaavansa aina aamuisin vähintään tunnin siihen, että ehtii juoda rauhassa kahvia ja katsella ikkunasta. Vain katsella ja ajatella.

– Tykkään sellaisesta yhteyden muodostamisesta itseeni ja tietoisuudesta, suhteesta itseen ja sitä kautta ulospäin.

Alkaneesta vuodesta Jääskelä ennustaa tapahtumarikasta.

Taaksejäänyt vuosi oli aikamoista työntekoa ensimmäisen Ylva Haru -levyn kanssa.

– Mistään ei ollut varmuutta. Näin vain lopputuloksen ja puskin sen maaliin. Nyt näyttää siltä, että parissa päivässä on jo tapahtunut paljon, eikä koko levykään ole vielä ulkona.

Toimittajat ovat olleet hereillä ja Linnut-levyltä nostettu Elämä kantaa -single on saanut jo radiosoittoa sekä medianäkyvyyttä.

Jääskelä iloitsee, että heidän ”luomuinen” soundinsa pääsee esille konetuotetun valtavirtamusiikin sekaan.

– On surullista, että musiikki on uhrattu rahabisneksen alttarille. Itsestäni riisuin ensiksi tämän. Levymme kaikkien biisien pohjat on äänitetty livenä kitarasooloja myöten. Viimeinen kappale on täysin liveotto. Halusimme antaa kuvan siitä, miltä kuulostamme aidosti. Samalla se oli kannanotto tähän aika yksipuolisesti tuotettuun konemaailmaan.

Ensi perjantaina julkaistavan levyn laakereille ei ole tarkoitus jäädä loikoilemaan, vaan Jääskelä aikoo lisätä kierroksia seuraavaan pykälään.

– Minulla on kunnianhimoisia tavoitteita. Tunnen hyvää kutinaa, että hommat tästä jatkuvat ja mennään eteenpäin.

Ylva Harua Jääskelä kuvailee eräänlaiseksi rajattomaksi maailmaksi.

Se on kuin Jääskelän henkilökohtainen aarrearkku, jossa on valtavasti kaikkea ja missä kaikki on mahdollista. Levyllä kappaleiden sisälläkin on maailmoja, jotka kuunnellessa avautuvat. Sen ääreen pitää palata ja makustella enemmänkin, sillä se ei ole mikään helposti nielaistava sokeripalanen.

– Elän muusikkoutta täysin. Ajattelen kaiken Ylva Harun kautta. Tämä on elämäntapa, josta en pääse irti tai vapaalle. Noin pari viikkoa vuodessa pakotan itseni eroon tästä, mutta pää on koko ajan luovassa tilassa ja kaikkialla näkyy mahdollisuuksia. Tästä ei myöskään ole paluuta.

Luovuuden tuska on Jääskelälle vierasta. Ajatukset raksuttavat koko ajan joka suuntaan ja luovuus tuntuu ehtymättömältä.

– Olen kiitollinen, että minulla on omat luovuuteni avaimet ja tiedän, mistä sitä ammentaa.