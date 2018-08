Kissit ja tissit tiskiin – Valokuvaaja Xeniya Balsara haluaa tuoda esille kissojen ja rintojen kauneutta ja moninaisuutta

Xeniya Balsara

Syntynyt vuonna 1981 Minskissä.

Asuu Helsingissä.

Opiskellut kemiaa tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa, väitöskirjaa vaille valmis. Maisterin tutkinto Moskovan valtionyliopistosta. Opiskellut lisäksi painotekniikkaa Metropoliassa.

Itseoppinut valokuvaaja. On toiminut myös mallina.

Aiemmin pitänyt kaksi näyttelyä. Vuonna 2012 näyttely From circus with love Turmion Kätilöistä sekä vuonna 2016 näyttely Welcome to Sideshow.

Kiinnostunut tieteestä, biohakkeroinnista, kalligrafiasta ja typografiasta.

Kissaihminen, kotona on yksi harmaa tabbykuvioinen kissa.

Valokuvaajista Balsaraa inspiroi Jan Saudek.

Cats and boobs -kuvasarja

Kuvasarjaan voivat osallistua kaikki itsensä naiseksi identifioivat yli 18-vuotiaat kissansa kanssa. Iällä, koolla tai kissan rodulla ei ole väliä.

Sarjaan voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen xeniya.balsara@gmail.com

Kuvasarjasta koostettava kirja julkaistaan joulukuussa.