Kansan kapina johtaa zombien nousuun – Oulun ylioppilasteatterin uutuusmusikaali sai inspiraationsa historiallisesta ihmissyöntitarinasta

Vuosi 1672 tunnetaan Alankomaiden historiassa nimellä rampjaar, ”katastrofien vuosi”, jolloin maata runtelivat niin sodat kuin taloudelliset vaikeudet. Lopulta kansa nousi väkivaltaiseen kapinaan pääministeri Johan De Wittiä vastaan. Perjantaina saa ensi-iltansa Oulun Ylioppilasteatterin uutuusnäytelmä Selonteko vuoden 1672 tapahtumista, jossa tarina on kääntynyt zombimusikaalin muotoon.

1600-luvun poliittiset kärhämät ja zombiepidemia eivät ole niin kaukana toisistaan kuin äkkiseltään voisi luulla. Käsikirjoittaja Jussi Moilanen kiinnostui tarinasta törmättyään siihen liittyvään ihmissyöntihuhuun, jonka todenperäisyyttä hän lähti tutkimaan. Lopputuloksessa totuutta on venytetty, mutta tositapahtumat ovat edelleen tarinan pohjana.

Jos ihmissyönti jätetään pois, voi tuon ajan poliittisissa myllerryksissä Moilasen mukaan nähdä yhtymäkohtia myös Suomen tämän hetken poliittiseen tilanteeseen.

– Tämä on teknisesti haastavin projekti, mitä olemme tehneet. Koko iso työryhmä on panostanut paljon produktioon, ohjaaja Matias Tapaninen (vas.) kiittelee. Käsikirjoittaja Jussi Moilanen on samoilla linjoilla. KUVA: Jarmo Kontiainen

Eläviä kuolleita vastaan taisteleminen voi tarjota fiktiossa hyvinkin mehukkaat lähtökohdat tarkastella niin ihmisten pelkoja kuin yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. George A. Romeron zombielokuvaklassikossa Elävien kuolleiden yö (1968) ja sen jatko-osissa on läsnä vahva kulutusyhteiskunnan kritiikki: zombit vaeltavat kuoltuaankin ostoskeskukseen. Danny Boylen28 päivää myöhemmin -elokuvassa (2002) zombiepidemia leviää lääketieteellisestä kokeilusta lähteneestä viruksesta.

Myös 1990-luvulla alkaneessa Tulen ja jään laulu -fantasiakirjasarjassa ja siihen perustuvassa juuri päättyneessä Game of Thrones -suursarjassa ihmiskuntaa uhkaa elävien kuolleiden armeija. Juonikuvio on nähty allegoriana ilmastonmuutokselle, minkä kirjailija George R. R. Martin on myös itse vahvistanut: ihmiset kärhämöivät keskenään ja jättävät huomiotta suuremman uhan, joka saattaa tuhota koko maailman.

Aina zombeihin ei liity sen suurempaa symboliikkaa.

– Tuntuu, että tänä päivänä zombeissa ei ole enää läsnä kritiikkiä, se on vain sellaista väkivaltapornoa, näytelmän ohjaaja Matias Tapaninen harmittelee.

Tämän tarinan zombit eivät siis ole mukana pelkästään verisiä efektejä tuomassa.

– Minulle on itselleni ihan selvää, mitä zombit merkitsevät, käsikirjoittaja Moilanen sanoo.

– Mutta jos sanon sen nyt tässä, se ei ole yhtä hauskaa.

Näytelmän zombit muistuttavat Tapanisen mukaan enemmän Boylen raivokkaampia versioita, mutta Romeron aivottomasti vaeltavaa zombimassaakin on paikoin mukana. Moilanen taas on hakenut tyylillisiä vaikutteita enemmän vanhahtavan kauhun puolelta kuten H. P. Lovecraftilta, Edgar Allan Poelta ja Mary Shelleyltä.

Musiaalin puvustuksesta ovat vastanneet Jenna Kauppi ja Mau Järvinen. Lavalla Mari Melakari (Kristiina) ja Essi Karjalainen (Anne-Will). KUVA: ANNIINA HOLAPPA

Aiemminkin ylioppilasteatterille säveltäneeltä Moilaselta kuullaan nyt ensimmäinen musikaali. Musiikilliset vaikutteet ovat peräisin pääasiassa 70–80-luvun rockista ja Hairin ja Jesus Christ Superstarin tyyppisistä musikaaleista.

Kauhuelementeistä ja musikaalimuodosta huolimatta näytelmä on tekijöidensä mukaan kuitenkin ennen kaikkea poliittinen komedia.

Projekti on Tapaniselle ja Moilaselle kuudes yhteinen. Yhteistyö toimii, kun kumpikin tuo pöytään omia vahvuuksiaan.

– Minä olen tämmöinen kirjallisuusnörtti ja nipottaja. Matias on viihteellisempi osapuoli ja karsii sitten vähän pois niitä kummallisuuksia, jotka eivät oikein aukea kenellekään, Moilanen nauraa.

Oulun ylioppilasteatteri: Selonteko vuoden 1672 tapahtumista, ensi-ilta Valvenäyttämöllä 24.5. klo 18.30. Näytökset jatkuvat 15.6. asti.