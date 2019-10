Kaleva kysyi kolmelta oululaiselta kulttuuritoimijalta, millaista kaupungissa on toimia – Kulttuuribingon Heikki Palomaa: "Oulun ilmapiiri ei ole taidetta ja kulttuuria tukevaa"

Tuo on kyllä helppo uskoa. Oulu tukee urheilua (toki lähinnä valtalajeja) koska se on suoraviivaista ja ymmärrettävää, tulokset näkyvät pelin lopussa ja sarjataulukoissa. Kulttuuri rönsyilee ja uudistuu, usein odottamattomasti eikä sille voi asettaa tulostavoitetta ja tehostamisohjelmaa. Ei tämä nyt aivan periferia ole, mutta oikeaksi kulttuurikaupungiksi Oululla on vielä matkaa. Johtuneeko kaupungin valitettavan uskonnollisesta pohjavireestä.