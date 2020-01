Jättisuosikki Frozen 2 veti Finnkinon kaikkien aikojen kävijäennätykseen – "Oli jonottamisen arvoista"

Elokuvateatteriketju Finnkino kertoo, että joulun jälkeinen viikko rikkoi ketjun kaikkien aikojen kävijäennätyksen.

Finnkinon teattereissa kävi 27.12.2019–2.1.2020 lähes 249 000 katsojaa. Määrä on noin seitsemän prosenttia enemmän kuin kuusi vuotta vanha aiempi kävijäennätys.

Ennätyksen ykkösveturi oli Disneyn koko perheen animaatioelokuva Frozen 2, jonka näki viikolla yli 100 000 katsojaa.

Tähän mennessä elokuvan on nähnyt Suomen kaikissa elokuvateattereissa jo yli 300 000 katsojaa.

Joulupäivänä ensi-iltansa Suomessa saaneen Frozen 2 -elokuvan suosio jumitti Finnkinon verkkokaupan.

Vuonna 2013 julkaistun Frozen-animaation jatko-osaa katsomaan haluavat joutuivatkin jonottamaan tunteja elokuvateatteriketjun verkkosivuilla saadakseen ostettua liput näytökseen.

Oulussa Finnkinon Plaza-teatterissa elokuvan näki viime viikon perjantaina Heidi-Maria Saraniemi yhdessä tyttäriensä Vilman ja Iriksen kanssa. Heidi-Maria Saraniemi kertoo jonottaneensa lippuja tapaninpäivänä puolentoista tunnin ajan.

– Tämä oli jonottamisen arvoista. Meitä jonottaminen ei haitannut, kun oltiin lomalla, mutta jollain muulla olisi voinut olla hermot kireällä.

Viikon katsotuimpiin elokuviin Finnkinon teattereissa lukeutuivat myös Star Wars: The Rise of Skywalker, seikkailukomedia Jumanji: The Next Level sekä murhamysteeri Veitset esiin - kaikki ovat epäiltyjä.