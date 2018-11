Ihmiskaupan uhriksi joutuneen oululaislähtöisen Marissa Jaakolan auttamiseksi on käynnistetty joukkorahoituskampanja – elokuvan erikoisnäytös järjestetään tänään Oulun Plazassa

Ihmiskaupan ja petoksen uhriksi joutuneen Marissa Jaakolan auttamiseksi on käynnistetty joukkorahoituskampanja, joka on nimetty tapauksesta kertovan dramatisoidun dokumenttielokuvan mukaan.

Takaisin valoon -elokuva kertoo Jaakolan tarinan. Jaakola kaapattiin Tunisiaan, jossa hänet huumattiin ja häntä pahoinpideltiin. Hänen nimissään tehtiin petoksia, joista hänelle kertyi huomattava määrä velkaa: korkoineen summa kohosi 62 000 euroon.

Tuotantoyhtiö Art Films production on tehnyt elokuvatuotannon ohessa työtä myös Jaakolan velkatilanteen muuttamiseksi. Tuotantoyhtiö lähestyi Jaakolan velkojia ja neuvottelujen tuloksena velkojat suostuivat antamaan kaikki korkosaatavat anteeksi sekä korotonta maksuaikaa velkojen pääomalle. Jotkut velkojat antoivat anteeksi myös velan pääoman.

Jaakola on saanut velkojaan anteeksi 37 000 euron edestä, mutta maksettavaa hänellä on yhä 24 000 euroa. Takaisin valoon -kampanja on käynnistynyt Mesenaatti.me -yhteisörahoitusalustalla. Sen tarkoituksen on auttaa Jaakolaa aloittamaan uusi elämä taidekokoelmateoksen avulla. Kokoelmateos sisältää runoja ja maalaustaidetta ja sen on määrä valmistua keväällä. Teosta ei julkaista Mesenaatti-kampanjan ulkopuolella.

Arto Halosen käsikirjoittamasta ja ohjaamasta Takaisin valoon -elokuvasta nähdään tänään erikoisnäytös Oulun Plazassa kello 17.15. Elokuvan jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus, johon osallistuvat Jaakola, Halonen ja ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä.

