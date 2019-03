Herra Tossavainen ihailee Michael Jacksonia – Oulun teatterin Peppi-produktion lapsitähti on oululainen Marona Awdishou

9-vuotias Marona Awdishou esittää Oulun teatterissa Pepin apinaa. Hellyttävä hahmo on koko Peppi Pitkätossu -produktion maskotti.

Herra Tossavaiseksi muuttunut Marona Awdishou on juuri vapautunut näytelmän trailerin kuvauksista. Hänet on puettu siniruutuisiin pussihousuihin ja lapuista virkattuun liivitakkiin. Iso virkkuukoukku on heilunut myös Huvikummun yllä.