Heathcliff, it's me, I'm Cathy! 41 vuotta sitten tehty kappale elää yhä – heinäkuussa ympäri maailmaa tanssitaan Kate Bushin tahtiin

41 vuotta sitten Kate Bush teki Emily Brontën kirjan innoittamana kappaleen Wuthering Heights. Siitä kuvattu musiikkivideo tanssittaa nyt ihmisiä ympäri maailmaa.

– Jee, se alkaa mennä!

Pikisaaressa Vanhan Villatehtaan toisessa kerroksessa Päivi Pussila, Riikka Kontio, Leena Kangas ja Helena Kaikkonen pyörähtelevät, taivuttavat, ojentavat käsiään tanssija Tanja Råmanin ohjauksessa.

Kaikilla on yllään jotain punaista. Se on tärkeää, kun harjoitellaan Kate Bushin legendaarisen Wuthering Heights -videon tanssiliikkeitä.

– Se hirmutaivutus: tärkeintä on käden kaari. Ei tarvitse mennä alas lattiaan saakka, opastaa Råman.

On ensimmäinen kerta, kun naiset ovat kokoontuneet yhteisharjoitukseen. Sitä ennen kukin on opetellut liikkeitä videota katsomalla itsekseen.

Tähtäys täydelliseen vaatii paljon toistoja. Kate Bushin kappale alkaa aina vain alusta, mutta jaksaa silti ihastuttaa.

– Eiks se ole ihan ok, jos mokailee, kysyy Riikka Kontio posket jo punoittaen. Alkaa tulla hiki.

Tanssija Tanja Råman (edessä) opastaa Päivi Pussilaa (vas.), Helena Kaikkosta, Riikka Kontiota ja Leena Kangasta tanssiliikkeiden saloihin. KUVA: Jarmo Kontiainen

Tanssia ehtii vielä harjoitella, sillä päämääränä on lauantai 13. heinäkuuta kello 13. Tuolloin ihmiset ympäri maailman pukeutuvat punaiseen mekkoon ja mustaan vyöhön, ja kokoontuvat tanssimaan yhtä aikaa Wuthering Heights -kappaleen koreografian tahtiin. Suomi, eli Oulu, on mukana nyt ensimmäistä kertaa.

Ensimmäistä kertaa tanssittiin Englannissa

Tapahtuma sai alkusysäyksensä pari vuotta sitten, kun Päivi Pussila huomasi jonkun linkittäneen Facebookiin The Most Wuthering Heights Day Ever -videon.

Hän kiinnostui asiasta ja etsi siitä lisätietoa.

– Se vaikutti ihanalta jutulta ja mietin, että kunpa joku toisi sen Suomeen.

Jo viime vuonna hän kyseli työhuoneellaan kollegoilta, jaksaisiko tuollaisen tapahtuman laittaa pystyyn.

– Mietin, että jos kukaan muu ei tapahtumaa järjestä, teen sen itse, mutta en yksin. Kysyin kollegoitani mukaan. Tarvittiin myös tanssija opettamaan koreografiaa, ja Riikka Kontio tunsi Tanja Råmanin.

Naiset perustivat tapahtuman tiimoilta Facebook-ryhmän, ja kyselivät ihmisiltä kiinnostusta.

Pikisaaressa harjoiteltiin heinäkuussa järjestettävää The Most Wuthering Heights Day Ever -tapahtumaa varten.

Ensimmäisen kerran videon mukaisesti tanssittiin kuusi vuotta sitten Brightonissa. Vähitellen tapahtuma on laajentunut kansainväliseksi. Esimerkiksi Australiassa tanssista on innostuttu tosissaan, tänä vuonna siellä tanssitaan 12 paikkakunnalla.

Tanssia voi toki vaikka kuinka pienellä porukalla vaikka kännykästä tulevan musiikin tahtiin, mutta jos käyttää virallista The Most Wuthering Heights Day Ever -nimeä, on sitouduttava siihen, että tapahtuma on täysin voittoa tavoittelematon. Oulussakin rahaa kerätään ainoastaan Valveen tanssisalin vuokraan.

– Maailmalla monella tapahtumalla on tosin joku oheisjuttu, jossa kerätään varoja hyväntekeväisyyteen. Näin ensimmäisellä kerralla emme siihen kuitenkaan ryhtyneet.

Kaikki voivat osallistua tanssiin

Harjoituksissa ei tarvitse tunnustaa väriä, mutta itse tapahtumassa punainen on Se juttu. Tanssimaan voivat tulla kaikki iästä, sukupuolesta tai tanssitaidoista riippumatta. Kukin tekee liikkeet omien taitojensa mukaan. Esimerkiksi parikymppisen Kate Bushin notkeaa taaksetaivutusta Pussila ei aio edes yrittää.

– On hyvä, jos on tanssijoita malliksi muille, mutta ehdottomasti haluamme mukaan ei-ammattilaisia. Päällä voi olla punainen mekko tai housut ja musta vyö, mutta Kate Bushiksi ei tarvitse tälläytyä. Toki saa viritellä rooliasuakin, jos haluaa.

Järjestäjät toivovat, että ne, jotka oikeasti aikovat tulla mukaan tanssimaan, ilmoittaisivat osallistumisestaan ryhmän Facebook-sivulla. Niin saadaan tietää, onko tulossa 20 vai sata tanssijaa.

– Jos tulee tuhat, olemme liemessä, koska eihän sellainen joukko Pikisaareen mahdu. Mutta oikeasti, jos sata tulee, se on minusta jo hirveän paljon. Voi olla, että samaan aikaan järjestettävä Bättre Folk verottaa osallistujien määrää.

Punaiset helmat hulmahtelevat siis Vanhan Villatehtaan takapihalla noin kahden kuukauden kuluttua, satoi tai paistoi. Oulun kaupungilta saadaan paikalle tapahtumakontti äänentoistoa varten.

– Kuusisaaressa on samana päivänä Suomipop-festivaali, joten saa nähdä, millaista äänikakofoniaa tulee. Kappale on kuitenkin nopea, vain neljä minuuttia.

Mutta miksi juuri tuo video on saanut ihmiset ympäri maailmaa niin pauloihinsa?

Pussila otaksuu, että kaiken takana on Emily Brontën ajaton tarina onnettomasta rakkaudesta, jossa ei mennä sydämen äänen mukaan. Kate Bushin tarinan innoittamana 41 vuotta sitten tekemä kappale taas tuntuu puhuttelevan ihmisiä iästä tai asuinpaikasta riippumatta.

– Minullekin se aikoinaan kolahti heti, vaikken edes ymmärtänyt sanoja. Se on se musiikin voima, jota ei tarvitse ymmärtää järjellä, vaan tunteella.

Juttua muokattu 16.5. klo 14:58: Faktalaatikkoon korjattu oikea päivämäärä.