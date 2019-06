Finnish Nightmares -piirtäjä Karoliina Korhonen muuttaisi Suomessa kehtaamisen kulttuurin: "On hirveästi asioita, mitä voisi tehdä, mutta ei sitten viitsi, koska joku katsoo tai jotain häiritsee"

Finnish Night­mares -sarjakuvasta tuttu Matti-hahmo avaa Karoliina Korhosen uutuus­teoksessa suomalaisia sanontoja. Huumori syntyy kielikuvien esittämisestä kirjaimellisesti.

Posketon – cheekless. Siitä kielikuvasta lähtee liikkeelle oululaisen Karoliina Korhosen ja hänen hahmonsa Matin sukellus suomalaisiin sanontoihin teoksessa Matti in the Wallet. ”Matti kukkarossa” and other adventures in Finnish Language Nightmares (Atena).