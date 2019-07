Epäterveitä perhemalleja ja naisvihaa – mistä Disneyn live action -villitys juontaa juurensa ja mikä tekee siitä ongelmallisen? Lue oululaisen Disney-tutkijan analyysi

Disney on hyvin tarkka elokuviensa dubbauksesta. Paitsi että käännöksen on oltava täsmällinen, laulujen riimien on rimmattava, ja dubbauksen istuttava henkilöiden suun liikkeisiin luontevasti. Leijonakuninkaassa (1994) oli hauska paikallistus Pohjois-Suomeen, kun yksi hyeenoista kysyy "ookko nää Oulusta, syökkö nää jellonia". Myös suurin osa Disneyn live action -filmatisoinneista dubataan. KUVA: Disney Enterprises