Botnia-palkinto myönnettiin Jenni Räinän ja Vesa Rannan syrjäkylien elämää kuvaavalle Reunalla-teokselle

Botnia-kirjallisuuspalkinnon voittajaksi on valittu viime vuonna ilmestynyt dokumenttiteos Reunalla, jonka tekijät ovat toimittaja Jenni Räinä ja valokuvataiteilija Vesa Ranta. Teoksen on kustantanut Like.

Raati perusteli teoksen valintaa esimerkiksi sillä, että se antaa kasvot kaupungistumiselle ja maaseudun autioitumiselle.

– Räinän haastatteluihin perustuvat tekstit avaavat lukijalle ainutlaatuisen tilaisuuden kohdata mielenkiintoisen joukon ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta valinneet jäämisen tai vastavirtaan kulkemisen, raati perustelee.

– Vesa Rannan kamera tavoittaa karun maiseman kauneuden sitä romantisoimatta. Kuvat käyvät vahvaa vuoropuhelua tekstin kanssa, ja molemmat käsittelevät kohteitaan niitä arvostaen ja kunnioittaen.

Lisäksi raadin mukaan teoksesta välittyy rakkaus suomalaiseen maaseutuun ja sen asukkaisiin.

Voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa. Summan lahjoittavat Oulun kaupunki ja Osuuskauppa Arina.

Lisäksi Kaleva Media lahjoittaa kokoelmistaan voittajille Hannu Väisäsen grafiikkatyöt Maalla ja vedessä elävä.

Syksyisin jaettavan palkinnon ehdokaslistalle kelpaavat teokset, jotka on julkaistu saman vuoden keväällä tai edellisen vuoden syksyllä. Botnia-palkinto jaettiin nyt toista kertaa. Palkinto voidaan myöntää minkä tahansa kirjallisuuslajin teokselle, kunhan sen tekijät asuvat tai ovat kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta.

Tänä vuonna raatiin kuuluivat Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden professori Sanna Karkulehto, Oulun yliopiston tutkija Kasimir Sandbacka, Oulun kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Jaana Märsynaho, tutkija ja toimittaja Satu Koho, Kalevan toimittaja Pia Kaitasuo, kirjabloggaaja Kirsi Hietanen sekä Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Heli Helenius. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Suomalainen kirjakauppa, Oulun Energia, Hätälä, Mainonnan Työmaa, Bitfactor ja Pörhön Autoliike.

Jenni Räinä ja Vesa Ranta kertovat Botnia-palkinnon herättämistä tuntemuksista Helsingin Kirjamessujen Töölö-lavalla perjantaina 26. lokakuuta.