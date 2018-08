Arja Koriseva valmistautuu uransa juhlavuoteen – työreissuja on tulossa Etiopiaan ja Kanadaan

Ensi vuonna on kulunut 30 vuotta siitä, kun Arja Koriseva kruunattiin tangokuningattareksi. Vuosi on sama 1989, jolloin Koriseva valmistui kasvatustieteiden maisteriksi.

Musiikki, tanssi ja teatteri kuuluivat Korisevan elämään jo ennen tangokuningattareksi valintaa, mutta sen jälkeen musiikki vei täydellisesti matkassaan. Luokanopettajan töitä hän ei ole ehtinyt tehdä valmistumisen jälkeen päivääkään.

Juhlavuoden lähestyessä Koriseva julkaisee elo–syyskuun vaihteessa Kunnes tavataan -singlen. Elokuussa ratkeaa sekin, lähteekö artisti mukaan musikaaliin, joka esitetään vuonna 2020.

– Syyskuussa lähden Nenäpäivä-kuvausmatkalle Etiopiaan. Insertit nähdään Nenäpäivän tv-ohjelmassa. Etiopiassa kuvataan myös videoita tulevaan Enkeleitä yövuorossa -singleen, Koriseva kertoo.

Toinenkin ulkomaanreissu on tiedossa. Reissulle lähtee mukaan pianisti Minna Lintukangas, joka on tehnyt Korisevan kanssa yhteistyötä kuusi vuotta. Naiset matkustavat Vancouveriin Kanadaan, jossa he esiintyvät paikallisen Suomi–Kanada-seuran vuosijuhlassa.

Varsinaiselle juhlavuodelle on omat suunnitelmat, joista voi paljastaa levyn julkaisemisen ja joulukonserttikiertueen.

Oma perhe on tärkein

Koriseva tunnetaan artistina, joka viihtyy yleisön keskellä. Hän myös nauttii, kun saa kannustaa yleisön laulamaan mukana.

– Yritän aina aistia ihmisistä ja tilasta, mikä on sopivaa musiikkia ja jutustelua missäkin paikassa, hän kertoo.

Vaikka Suomen konserttipaikat tutuksi ovat tulleetkin, Koriseva ja Lintukangas esiintyivät ensimmäisen kerran Kärsämäen Paanukirkossa lauantaina. Luontoa ja perinteisiä käsityötaitoja arvostavalle artistille esiintyminen oli elämys.

– Paikka on aivan ihana. Tehty reiluista materiaaleista, eikä siellä ole mitään ylimääräistä. Tunnelmallinen paikka, jossa on upea akustiikka. Siitä pidän myös, että esiintyjä saa olla lähellä ihmisiä.

Koriseva myöntää, että vuoden 1989 jälkeen tekemisen tahti on ollut kova, mutta mielekäs. Etenkin, kun tekeminen on keskittynyt siihen, mistä nauttii.

Maisterinopinnoissa hän erikoistui suomen kieleen ja liikuntaan. Liikuntaan erikoistui myös opettajapuoliso Juha-Pekka Karmala, joten ei ihme, että koko perhe nauttii liikunnasta myös vapaa-ajalla.

– Oma perhe on minulle kaikkein tärkein. Siksi pyrin siihen, että työpäivä on kuukaudessa korkeintaan 14, kolmen lapsen äiti summaa.



Sairaus järkytti arvoja

Vuonna 2015 elämän arvot kristaloituivat entisestään, kun vakava sairaus järisytti elämän peruspilareita. Tuolloin laulaja löysi puhuttelevia lauluja, joita hän esittää edelleen sopivissa tilaisuuksissa.

Yksi niistä on Särkynyt saviruukku -kappale, joka kertoo murskatusta ruukusta. Siitä, miten murskatut palat talletettiin ja niistä tehtiin uusi ruukku. Pysäyttävä kokemus jätti jäljet, jotka ulottuvat jokaiseen päivään.

– Olin mukana Hjallis Harkimon Atlantin yli -purjehduksella, josta tehtiin televisiosarja. Matkalle sai ottaa mukaan yhden kirjan. Otin tärkeäksi tulleen Paulo CoelhonValon Soturin käsikirjan. Meistä jokainen on oman elämänsä valon soturi, jota kirjassa autetaan etsimään.