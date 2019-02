Yli puolet suomalaisista vähentäisi kansanedustajien määrän sataan – Konkaripoliitikko: "Siinä suljettaisiin suita ihmisiltä, jotka ovat jo muutenkin heikoilla"

Kyselyn tulos heijastelee sitä vihaa mikä on tullut ajan hengeksi. Syitäkin siihen toki on. Hassua että asiaa kannattivat juuri sellaiset ryhmät joiden ääni katoaisi täysin. Se kertoo ymmärtämättömyydestä. Kustannuksia ja eduskunnan paisuneita rakenteita tulisi ravistella. EU päättää valtaosan lakiasioista ja eduskunnalle on jäänyt tyhjän puhujan rooli. Se varmasti näkyy tässä kyselyn tuloksessa.