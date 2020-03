Ylen kannatusmittaus: SDP:n nousu jatkuu, myös keskustan kannatus piristynyt – perussuomalaiset yhä suosituin puolue

Tämä menee siihen suuntaan, kuin arvelin. Nuo vihervassurit pakolais-siirtolais turvapaikkoineen menettävät suosiota vielä lisää kuukauden päästä. Ihmiset tietävät, että turkki on niille turvallinen maa, kun on monelle lomailumaa. Miten siltä voi tulla turvapaikan hakijoita. Joillain nuorilla on sitten naapurin lapsi kainalossa reksiviitan takia ja DNA testi ratkaisee, onko isä. Naisia ei tunnu olevan juurikaan joukoissa. Siis tiedustelu ryhmässä, jos sotilaallista termiä käytetään.