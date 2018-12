Ylen kannatusmittaus: Laskusuunnassa ollut vihreiden kannatus kääntyi nousuun, SDP suosituin puolue

Vaikeaksi menee, sillä porvaripuoli ilman perussuomalaisia ja vihervasemmisto ovat jotakuinkin tasoissa tai ovat olleet jo pitempään. Nyt näyttää siltä, että Haavisto on omituisella karismallaan vetänyt äänestäjiä sekä demareista että vasureista, vaikka kysymyksessä eivät olekaan presidentin vaalit. Tämäkin on hyvä muistaa. Niin tai näin em. akselin puitteissa hallituksen muodostaminen on mahdotonta, koska kumpikaan osapuoli ei halua ottaa perussuomalaisia mukaan. Eli tuleva hallitus rakentuu arvatenkin kahden eniten kannatusta saaneen puolueen varaan.

Vaaleihin on kuitenkin vielä aikaa eikä vaalikilpailu ole vielä edes alkanut. Vihreiden kannatusta nostaa ilman muuta maailman ilmastoforumin raportti, josta ainakin Suomessa on tullut jo nyt pelottava "tuomiopäivän" kirja. Siihen liittyy monenlaisia ongelmia. Ensinnäkin, onko raportti todella uskottava ja jos on, onko ihmiskunnalla mahdollisuutta enää oikeasti muuttaa asioita - sanoopa Satu Haapanen positiivisuudesta mitä hyvänsä hienossa itsenäisyyspäivän blogissaan? Menemmekö paniikissa vihervasemmiston taluttamana ilmastototalitarismiin? Pitäisikö aikanaan Kiinaan, Intiaan ja muualle kolmanteen maailmaan pakatut länsimaiset investoinnit purkaa ja kotiuttaa takaisin? Juuri tätä kai monet vihertaloustieteilijät tarkoittavat syyttäessään meitä länsimaalaisia Kiinan ym. hiilidioksidipäästöistä? Pitääkö siirtyä aktiiviseen väestöpolitiikkaan, jolla maailman väkiluku tipautetaan seuraavan 50 vuoden aikana takaisin 1970-luvun alun tasolle? Toivon todellakin poliitikoilta vastauksia mm. näihin kysymyksiin ja tuhansiin muihin kysymyksiin, jotka koskevat oletettua ilmaston voimakasta lämpenemistä.

Yksi pointti vielä: 1960-luvulla alkoi yhdenlaisen, nyt jo pölyttyneen tuomiopäivän kirjan laatiminen. Tuossa tieteellisessä narratiivissa kiinnitettiin erityisesti huomiota maailman nälkäongelmaan, jonka katsottiin vain pahenevan nopeksi äityneen väestönkasvun vuoksi. Niistä päivistä maapallon väestö on pian kaksinkertaistunut, mutta aliravitsemukseen liittyvät ongelmat pienentyneet. Tärkein tekijä tähän on ollut maatalousteknologian edistyminen, kun taas lääketieteen kehitys on kasvattunut elinikäodotusta ja vähentänyt radikaalisti lapsikuolleisuutta. Ei kai tieteellistekniselle aikakaudellemme pitäisi olla mikään vitsi rajoittaa syntyvyyttä, jota nyt voimaan hiippaillevan käsikirjoituksen (= ilmastoraportti) nojalla on pakko rajoittaa ja nopeasti? Onko kaikkiviisailla poliitikoilla vastaus tähän vai tyydymmekö puhumaan vain siitä, mitä kotinurkillamme tapahtuu? Ja milloin kivihiilen polttaminen loppuu Helsingin jättivoimaloissa, päästöt kun vaikuttavat haitallisesti aina Kainuun korpimetsiin saakka?