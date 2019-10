Kuulkaapas nyt! Meiltä vanhemmilta on VIETY kasvatusvastuu ja mikä ja kuka sen on vienyt niin sosiaalityöntekijät. Kouluihin viljeltiin tanttoja pelottelemaan lapsia ja nuoria vanhemmilta. Siinä samassa vietiin vanhemmilta jq opettajilta keinot. Annettiin lapsille ja nuorille vapaakasvatus ihan sostoimen puolelta. Se on peiliin katsomisen paikka. Arvatkaapa ollaanko me vanhemmat oltu keinottomia, saatikka opettajat, ohjaajat sun muut. Jottain tarttis teherä. Sitten ihmetellään kun lapsilla ei ole mitään käsitystä käyttäytymisestä ja pahoinvointi kukkii.