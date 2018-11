Yhä useampi alle 40-vuotias saa täyttä kansaneläkettä – saajien määrä alkoi nousta yli 30 vuoden jälkeen

On suorastaan käsittämätöntä, että Suomessa alle 40-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on jälleen kasvussa ja lähinnä mielenterveydellisistä syistä. Kuitenkin kuvittelisi, että meillä on enemmän terapeutteja ja parempia lääkkeitä kuin aiemmin. Kestääkö nuoremmat polvet huonommin "tuulia ja tuiskuja" kuin aiemmat?