Vuodenvaihde toi korotuksen useisiin etuuksiin, eläkkeeseen parannus yli puolella miljoonalla suomalaisella – Alin eläkeikä nousee taas

Joskus hallitus tekee vähävaraisille hyviä päätöksiä, edellinen ei tehnyt. Eihän nuo muutokset isoja ole kun kyse on reilusta eurosta vuorokaudessa, tuokin on maksimimäärä. Köyhälle tuokin voi merkitä jotain, varakkaat ei yhtä euroa pidä minään ja vastustavat tuotakin korotusta.

Kovin suopea kansa olemme. Ranskassa eläkeiän nostaminen on pysäyttänyt metrot ja mielenosoituksia ja vahingontekoja on jatkunut jo kuukauden. Meillä ollaan hissukseen. Eläkerahastoilla on miljardien varallisuus sijoituksina kiinteistöihin ja asuntoihin, metsiin ja ulkomaisiin sijoituksiin mutta eläkeläisille ei haluttaisi sijoittaa. Eläkeiän korotus on mielestäni huono juttu, kyllä duunarilla on kestämistä jo 63:een kipuineen raskaassa työssä kun kevyen työn tekijät ahnehtii lisää rahaa jatkamalla yli 65:n ilman ongelmia.

Hyvä hallitus vähävaraisille, tällaista ei ollut Sipilän ja Kataisen aikana vaan etuja kasattiin varakkaille. Toivottavasti Kokoomus ja Persut eivät saa kaadettua tätä.