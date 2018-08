Vihreiden Aalto: Suomen palautuspolitiikka kestämättömällä pohjalla - palautukset Afganistaniin keskeytettävä

Vihreillä on oikeuksia. Vihreillä ei ole velvollisuuksia.

Todellakin! Kestämätön tilanne.

Onneksi hätä keksii keinot. Suurin vihreiden "empatialasten" uhka; ilmastonmuutos; hoituu sillä, että kaikki maailman köyhät ihmiset siirretään rikkaisiin maihin. Rikkaissa maissa heidän hiilijalanjälkensä tuhatkertaistuu, mutta he eivät ole syyllisiä siihen. Kukaan ei ole syyllinen mihinkään. Kukaan ei ole vastuussa. Ongelmat hoituvat sillä, kun ongelmallisesta asiasta nostetaan valtava älämölö. Ei muuta kuin kylttejä maalaamaan. Nyt me näytetään niille kuinka hyviä ihmisiä me olemme. Olemme parempia ihmisiä kuin kaikki muut ihmiset.

Jos syyllisiä pitää hakemalla hakea, niin syyllisiä ovat kaikki ne "tolkun ihmiset" jotka eivät usko vihreää propagandaa.