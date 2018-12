Väyrysen uusi puolue merkittiin rekisteriin – eduskuntavaalit odottavat keväällä

Konkaripoliitikko, kansanedustaja Paavo Väyrysen uusi puolue Seitsemän tähden liike r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin.

Ministeriö tiedotti asiasta perjantaina.

Puoluerekisteriin pääsyyn tarvittava 5 000. kannattajakortti kirjoitettiin Seinäjoella sunnuntaina, Seitsemän tähden liike kertoi alkuviikosta Facebook-sivullaan.

Väyrynen tähtää uuden puolueensa kanssa ensi kevään eduskuntavaaleihin. Väyrynen itse on jo ilmoittanut asettuvansa liikkeen ehdokkaaksi. Hänen vaalipiirinsä on joko Lappi tai Uusimaa, joista molemmista hän on ollut uransa aikana keskustan riveistä valittuna Arkadianmäelle.

Tällä hetkellä hän istuu eduskunnassa Tähtiliikkeen eduskuntaryhmässä Lapin vaalipiiristä.

Entinen keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja, ministeri ja europarlamentaarikko Väyrynen on perustanut uuden puolueen, koska hän on riitaantunut edellisen puolueensa Kansalaispuolueen nykyisten johtajien kanssa.

Keskustasta Väyrynen erosi viime keväänä.

Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 19 puoluetta.

Lain mukaan puolue poistetaan puoluerekisteristä, jos se ei saa kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa läpi yhtään ehdokasta.

Yhdistysrekisterissä puolue jatkaa normaaliin tapaan, vaikka se poistettaisiinkin puoluerekisteristä.

Monesti on käynyt niin, että puolue on kerännyt uudelleen 5 000 kannattajakorttia ja näin varmistanut paluun puoluerekisteriin.