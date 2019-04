Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat siinä luulossa, että rahaa on valtion kassassa ja sitä riittää, jotta voi jatkaa maapallon pelastajaksi PROMILLEN kuormituksella, liha pois, autoilu pois, työpaikat pois ja siirrytään kivikauteen. Molemmilla puolueilla ei ole käsitystä siitä, että tulevilla verotuloilla maksetaan yhteiskunnan hyvinvointi. NYt on mittava hanke Kemiin menossa, jonka avulla saadaan paljon uusia työpaikkoja, joista syntyy verotuloja, joista Suomessa on huutava pula. Elämme velaksi, joka riittää ilmastohihhuleille, velkaannumme arviolta nyt lähes 600000€ joka ainoa tunti vuodessa.

Sekö on sopivaa yhteiskunnan talouspolitiikkaa!