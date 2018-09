Vammaisten pysäköintilupia käytetään jatkuvasti väärin – Lupa voi olla vainajalta tai se on väärennetty alkuperäisestä

Suomalaiset eivät ole oppineet, että vammaisen pysäköintipaikka kuuluu ainoastaan vammaiselle. Pelkästään Helsingissä on annettu tänä vuonna joka päivä keskimäärin viisi sakkolappua, koska auto on pysäköity invalidin ajoneuvolle varatulle paikalle.

Vammaisen pysäköintiluvan väärinkäyttöä ilmenee jatkuvasti eri puolilla maata.

Esimerkiksi Helsingissä joka kuukausi huomataan tapauksia, että autossa käytetään vainajan pysäköintilupaa tai että lupa on väärennetty.

– Väärinkäytöksiä havaitaan tasaisesti joka kuukausi. Ilmoitamme niistä poliisille, Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo.

Väärinkäyttöä ei tilastoida, mutta Kossilan arvion mukaan Helsingissä tapauksia ilmenee enintään kaksi–kolme kuukaudessa. Hänen mukaansa väärinkäytöksiä havaitaan vähemmän kuin ennen.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta toteaa, että väärinkäytökset etenevät harvoin rikosprosesseiksi.

Vammaisen paikalle pysäköiminen on lisääntynyt

Helsingissä on annettu tänä vuonna maanantaihin 17.9. mennessä 1 312 pysäköintivirhemaksua, jossa on pysäköity invalidin ajoneuvolle varatulle paikalle. Luku tarkoittaa noin viittä sakkolappua joka päivä.

– Luku on iso, koska pysäköintijärjestelyt ovat yleensä selkeitä, Kaija Kossila kauhistelee itsekin.

Vammaisen paikalle pysäköiminen on jopa lisääntynyt vuoden takaisesta lähes 200:lla, sillä viime vuonna sakkomaksujen luku vastaavana aikana oli 1 146.

– Syynä on usein se, että on tilapäinen tarve pysäköidä tai ihminen ajattelee, että on oikeutettu pysäköimään siihen. Tai saatetaan pysäköidä vahingossa.

Poliisi ei juuri ehdi valvoa

Vammaisten pysäköintilupien valvonta on käytännössä kunnallisilla pysäköinninvalvonnoilla. Poliisi ei juuri ehdi valvoa.

Poliisi ei myöskään tilastoi väärinkäytöksiä, vaan riippuu rikoslajista miten tarkasti poliisi asian tilastoi. Kunnat ilmoittavat tapauksista poliisille, mutta poliisilla on aikaa seurata lähinnä tapauksiin liittyviä laajempia rikosilmiöitä.

– Pysäköinnintarkastajat voivat määrätä virhemaksun, mutta eivät ilmoita poliisille. Tai sitten ilmoittavat, että on annettu jo pysäköintivirhemaksu.

Väärinkäytöksiä on kolmenlaisia

Väärinkäytökset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan.

Ensimmäiseksi auton tuulilasiin on laitettu kopio luvasta. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että kopio ei riitä, vaan ikkunassa on oltava alkuperäinen lupa. Tästä väärinkäytöksestä ropsahtaa pysäköintivirhemaksu.

Toiseksi joku käyttää vammaisen pysäköintilupaa, vaikka luvanhaltija eli vammainen itse on vainaja. Lupa on siis jonkun toisen henkilön käytössä.

– Kyse on petoksesta tai lievästä petoksesta, eli luvan väärinkäyttäjä saa taloudellista ja oikeudellista hyötyä. Valvonnassa tätä voi olla vaikea todentaa. Erityisesti ennen vuotta 2016 myönnettyjen lupatietojen saaminen voi olla hankalaa, koska on otettava yhteys poliisilaitokselle.

Poliisi myönsi pysäköintilupia ennen 2016 alkanutta uudistusta, jonka myötä luvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Kolmanneksi luvan väärinkäyttö voi olla väärennös. Trafin myöntämän luvan ulkomuotoon onkin tehty hologrammeja väärennösten estämiseksi.

Pysäköinninvalvonta huomaa väärinkäytökset, kun se soittaa Trafille lupanumeron perusteella ja tarkistaa tiedot, mikä lupa on ja onko se voimassa. Tai yhteys otetaan luvan myöntäneeseen viranomaiseen eli poliisilaitokseen.

Vuosittain myönnetään 13 000 – 14 000 lupaa

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Trafi. Ennen vuotta 2016 luvan myönsi poliisi. Lupa on voimassa kerrallaan maksimissaan kymmenen vuotta.

Trafin arvion mukaan voimassaolevia lupia on noin 125 000. Tarkkaa lukumäärää ei ole, koska aiemmat tilastointikäytännöt olivat erilaisia.

Vammaisten pysäköintilupia myönnetään nykyään 13 000 – 14 000 vuodessa. Hakijamäärät ovat hieman lisääntyneet viime vuosina.

Lupa myönnetään lääkärinlausunnon perusteella. Jos lääkärinlausunnossa on jotain epäselvyyttä, Trafi voi kysyä asiakkaalta tai lääkäriltä lisätietoja. Muutoin ei ole tarvetta soitella hakijan perään.

Koska lupa myönnetään lääkärinlausunnon perusteella, niin ihmiset eivät edes hae lupaa, jos ei ole puoltavaa lääkärinlausuntoa. Trafi tekee hyvin vähän kielteisiä päätöksiä.