Uutissuomalainen: Itä- ja Pohjois-Suomen työttömät saavat EU-rahaa viisinkertaisen määrän länteen ja etelään verrattuna

Harhaanjohtava otsikko, tai ainakin moni ymmärtää tai haluaa ymmärtää sen väärin. Työttömät eivät saa yhtään sen enempää rahaa kuin muuallakaan. Nimenomaan rahat menevät projekteihin, virkailijoille ja tarpeettoman suuria palkkioita suurelta osin tarpeettomia ja ei-palkallisiin töihin johtavia kursseja järjestäville yrityksille, jotka saavat suuret rahat oppilasta kohti, mutta työttömän saama koulutus on järjestetty vähän sivubisneksenä vasemmalla kädellä. Työvoimakoulutuksen tarjoajissa on suuria eroja. Jotkut kouluttajat ilmeisesti laittavat mahdollisimman paljon omaan taskuunsa ja tarjoavat vain pakollisen koulutussopimuksessa määrätyn, vaikka löysää rahaa varmaan on annettu koulutuksen aikana tulevia tarpeita varten. Toisissa rahaa käytetään opiskelijoiden hyväksi esimerkiksi tarjoamalla tarpeellisia kirjoja, joustavastaa ohjelmien opetusta tarpeen mukaan, opiskelijoiden tarpeen mukaan muokattua koulutusohjelmaa, tutustumiskäyntejä ym. Ammattikorkeakoulu on ollut huomattavasti parempi työvoimakoulutuksen tarjoaja kuin Arffmanit, Avartumit ym.

Eniten työtöntä hyödyttäisi palkkatuki, jolloin työtön saisi palkkaa ja kertyisi lomapäiviä ja eläketta, mutta koska työvoimapula on on useimmilla aloilla ihan joutavaa höpinää, yritykset eivät halua ottaa palkkatukilaisia, koska joutuisivat osallistumaan palkanmaksuun eivätkä saisi ilmaista työvoimaa niin kuin työkokeilijoista, harjoittelijoista ja työssäoppijoista.