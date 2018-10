Uusi tieliikennelaki: Maistissa ajavat jäävät jatkossa tien poskeen, kännykkää saa käyttää liikennevaloissa

Kansalaisen oikeusturva heikkenee. Tässä on selvästi jonkunlaista lobbausta taustalla, en tiedä kuka tai mikä ryhmä on niin voimakkaasti päässyt vaikuttamaan, että erinäisiä liikennerikkomuksia suurinpiirtein katsotaan läpi sormien ja samalla siirretään vastuuta muille. Asiat, jotka on maailmalla tutkittu pätevien tutkijoiden toimesta Suomea suuremmissa maissa, on mitätöity. Ihan tämä vasemmistolainen touhu: itse ei tarvitse vastata mistään, työnnetään se muille.

Suomessakin nähtiin, että rikesakkojen nostaminen vähensi rikkomuksia - nyt peruutetaan siitä pois ja annetaan liekaa, samalla yritetään parantaa liikenneturvallisuutta. LVM on niin ristiriitainen firma että siellä tarvittaisiin kunnon suursiivous.