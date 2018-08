Uusi taksilaki voi tuoda ongelmia koulutakseihin – harvaan asutuilla alueilla kela-kyytien ajo saattaa houkutella yrittäjää enemmän

Eihän pitkiä Kelakyytejä kannata kenenkään ajaa. Taksat on vähintään kolme vuotta vanhoja, osalla jopa 15 vuotta vanhoja. Ellet saa ns. paluukyytiä niin kalliista harrastuksesta menee. Syykin on selvä. Kela ilmoitti taksat, joista alennusta annettava ja välityskeskukset pistivät omat isot provikat väliin ja useilla paikkakunnilla määrättiin Semelinmittarit, joita ei voinut ostaa vaan siitäkin kupataan kk-maksu autoilijalta. Esim Pro keskus, joka on välityskeskus, on osin Semelin omistuksessa. Eli se siitä halpuutuksesta.