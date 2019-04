Uudet nopeusvalvontalaitteet saadaan toimintaan kesälomakauden kynnyksellä – Teiden varsilla olevat tyhjät tolpat ovat sen sijaan jo aloittaneet työnsä

Suomi on muuttumassa kehitysmaaksi. Maan talous on niin kuralla, että edes kahdeksan miljardia autoilijoiden rahoja ei riitä, niin nyt lisätään valvovia laitteita, huolimatta että asijantuntijat ovat sanoneet selvästi, että a) liikenneturvallisuus näin ei parane b) autoilijoiden stressitaso nousee, eli selvästi kysymys on vain ja ainoastaan rahastamisesta.

Toki osa suomalaisista suorastaan vaatii lisää lakeja, sakkoja ja valvontaa, mutta se johtuukin lehdistön liikenteen vaarojen jatkuvasta liioittelelusta. Totuushan on se, että kotona on KYMMENEN kertaa suurempi mahdollisuus kuolla tapaturmaisesti, kuin liikenteessä, mutta asiahan eli totuus ei kiinnosta, koska sillä ei voi rahastaa.