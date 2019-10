USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

Vaikka harjoituksen julkisessa tiedotuksessa ei mainita Venäjää, Defender-Europe on selvästi suunnattu vahvistamaan eritoten Itä-Euroopan maiden luottamusta niiden alueelliseen koskemattomuuteen.

Yhdysvallat järjestää ensi vuonna historiallisen suuren sotaharjoituksen Euroopassa. Defender-Europe 20 -harjoituksessa Yhdysvallat tuo Eurooppaan niin paljon joukkoja ja kalustoa, ettei vastaavaa ole nähty 25 vuoteen.

Harjoituksen tarkoituksena on testata ja parantaa Yhdysvaltojen kykyä koota nopeasti vahva ja taistelukykyinen voima Eurooppaan liittolaisten ja kumppanimaiden kanssa. Harjoitus ulottuu ajallisesti helmikuusta elokuuhun, mutta painopiste on huhti- ja toukokuulla.

Harjoituksessa käytetään kahdeksan maan satamia ja lentokenttiä. Mukana ovat Venäjän naapurimaat Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Georgia.

"Suomi ei ole suoraan osallistumassa"

Yhdysvallat on harjoitusta koskevassa tiedotuksessaan listannut Suomen yhdeksi osallistujamaaksi seitsemäntoista muun rinnalle. Puolustusministeriöstä kuitenkin kerrotaan, että Suomi ei ole varsinaisesti osallistumassa jättiharjoitukseen.

– Puolustusvoimien ensi vuoden kansainvälistä harjoitusohjelmaa ei ole vielä käsitelty poliittisesti, mutta Suomi ei ole suoraan osallistumassa Defender-Europe -harjoitukseen, kertoo vanhempi osastoesiupseeri Jyri Saanio puolustusministeriöstä.

– Siihen, miksi Yhdysvallat on listannut Suomen mukaan, emme ota kantaa, Saanio jatkaa.

Asia saattaa selittyä Defender-Europeen linkittyvillä muilla sotaharjoituksilla, joita on yhteensä viisi kappaletta. Suomi on viime vuosina osallistunut niistä kahteen, Dynamic Front -tykistöharjoitukseen ja maavoimien Saber Strike -harjoitukseen. Saanion mukaan Suomi on osallistumassa niihin myös ensi vuonna.

– Mutta suppeasti, pienellä henkilömäärällä, Saanio lisää.

Esimerkiksi Saber Strike -harjoitukseen Suomi on osallistunut vuodesta 2016 alkaen. Ensi vuonna se sovitetaan yhteen Viron pääsotaharjoituksen Kevadtormin kanssa, jotka siis molemmat linkittyvät myös Defender-Europeen.

Kriisinhallinta vaihtui alueen puolustamiseen

Yhdysvallat tiedotti Defender-Europe 20 –harjoituksesta julkisuuteen näyttävästi alkuviikosta eri kanavissa. Saanion mukaan kyse on todella poikkeuksellisen mittaluokan harjoituksesta.

– Yhdysvallat ei ole tehnyt tämmöistä sitten kylmän sodan aikojen. Harjoituskokonaisuuden perusidea on vahvistaa Euroopan joukkoja divisioonatason lisävoimilla, Saanio kertoo.

Sotaharjoitusten luonteen muuttumisen taustalla on Euroopan turvallisuusympäristön muuttuminen viime vuosina.

– Kriisinhallinnasta on palattu alueen puolustamiseen, Saanio tiivistää.