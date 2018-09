Uniapnean diagnooseissa jyrkkä kasvu – hoidossa käytettävää ylipainehengityslaitetta on joutunut OYSissa jonottamaan yli puoli vuotta

Uniapnea on uusi kansantauti. Diagnoosit ovat lisääntyneet koko Suomessa. Jono ylipainehengityshoitoon eli CPAP-hoitoon on paisunut Oulun yliopistollisessa sairaalassa yli lain määräämän hoitotakuun.

Oulun yliopistollisen sairaalan keuhkopoliklinikan osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro kertoo, että elokuussa CPAP-hoidon jonossa oli 250 sellaista potilasta, jotka olivat jonottaneet yli kuusi kuukautta.

– Jonon purkaminen on aloitettu syyskuun alusta. Hoitajat ja lääkärit tekevät sitä lisätyönä, eli lisää henkilöstöä ei ole saatu. Lisäksi apuvälinelainaamo, josta CPAP-laitteet luovutetaan, työskentelee myös lauantaisin.

Nyt CPAP-hoitoon jonottaa OYSissa yhteensä 302 uniapneapotilasta, joille aikaa hoidon aloitukseen ei vielä ole annettu. Heistä 49 on jonottanut yli kuusi kuukautta.

Mäkitaro kertoo pitkän jonon muodostumisen syyksi sen, että lähetteitä tulee paljon, mutta keuhkopoliklinikan resurssit eivät ole kasvaneet. Siksi on pakko priorisoida.

– Tämä on ainoa keuhkosairaus, joka voidaan laittaa jonoon, koska se ei aiheuta välitöntä hengenvaaraa. Jono ei ole meistäkään kivaa, emmekä halua aliarvioida tätä potilasryhmää, Mäkitaro korostaa.

Tietoisuus uniapneasta on lisääntynyt, mikä on yksi syy diagnoosien kasvuun. Syynä on myös kansan paino-ongelma, sillä ylipaino lisää uniapnean riskiä.