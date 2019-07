Uimarannoilla tupakointi halutaan kieltää, mutta se vaatisi lakimuutoksen – "Kyse ei ole pelkästään terveysongelmasta, vaan myös ympäristöongelmasta"

Oulun Nallikarissa osaan roskakoreista on liitetty tupakoille tarkoitetut tuhkakupit. "Savuttomia uimarantoja on kautta maailman. Meidän on aika päästä samaan", vaatii terveysjärjestö Suomen ASH. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen