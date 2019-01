Työttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain useita miljardeja euroja – Ministeri Lindström: "Suomella ei ole varaa näin suureen kuluerään"

Sitten on mukava nykyhallituksen unohtaa omat lisäkuluerät, joita on luotu miljardien eurojen arvosta. Tietääkseni pelkästään maakuntahallintouudistukseen on palkattu yli 16 000(!!!) uutta ihmistä pyörittämään turhia papereita ja miettimään sekä suunnittelemaan miten julkiset sote-eurot saataisiin veroparatiisiyhtiöiden ja poliitikkojen taskuun?

Lisäksi kuulemma pitäisi tuoda työttömiä tuhansia ja tuhansia joka vuosi Suomeen lisää; varsinkin kun Helsingin toimeentulotukimenoista kuluttaa noin 40% ulkomaissyntyperää olevat ihmiset, mutta ne "työttömät"...Sen sijaan on totta, että ulkomailta tottakai kannattaakin haalia huippuosaajia ja superammattilaisia tuleviksi veronmaksajiksi.