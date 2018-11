Työlupaa Suomeen voi yhä joutua odottamaan pitkään – koodarit ja urheilijat pääsevät pikakaistalle

Jaahas, itse olen työtön koska työkokemus puuttuu ja yritykset eivät halua palkata osaavaa tyyppiä jolla on kattava portfolio koska työkokemusta painotetaan paljon, pelkona on se että kun koodari ajetaan sisään niin hän lähtee rahakkaamman sopimuksen perään, ja kun kerran olet työttömäksi joutunut niin leimataan myös laiskaksi ja saamattomaksi vaikka on tehnyt referenssejä silloin. Eli ulkomailta tuotettu ei suomea puhuva koodari on parempi koska häntä ei niin helposti houkutella muualle verkostojen kautta. Taitaa olla parempi alkaa hakeutumaan alan vaihtajaksi,