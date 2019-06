Tutkimus: Mikromuovia päätyy ihmisten elimistöön pankkikortin verran viikossa

WWF:n raportin mukaan mikromuovia päätyy ihmisen elimistöön noin viisi grammaa viikossa, mikä vastaa määrältään yhtä pankkikorttia.

Tänään julkaistun raportin mukaan kuukausittain mikromuovia kertyy yksittäisen ihmisen elimistöön noin 21 grammaa ja vuodessa jopa 250 grammaa. Suurin yksittäinen mikromuovien lähde juomavesi. Mikromuovia kertyy sekä pullo- että hanavedestä.

Alueelliset erot mikromuovin määrissä ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Intian juomavedestä löytyi kaksinkertaiset määrät mikromuovia verrattuna Euroopan ja Indonesian juomavesiin. Tutkituista elintarvikkeista merenelävät, oluet ja suola sisälsivät suurimmat mikromuovijäämät, raportissa.

Raportti perustuu WWF:n tilaamaan tutkimukseen Newcastlen yliopistosta. No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People -raportti kokoaa yhteen yli 50 muovitutkimuksen tulokset. Raportti vaatii hallituksia ottamaan vastuun tilanteesta ja koko ketjusta valmistajista kuluttajiin.

– On selvää, että muovin päätyminen ihmisiin ja luontoon täytyy pysäyttää ongelman alkujuurille. WWF vaatii maailman päättäjiä solmimaan kansainvälisen muoviroskasopimuksen, joka lopettaisi muovin päätymisen meriin vuoteen 2030 mennessä, WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo kertoo tiedotteessa.

– Suomessa ovat Itämeren muoviroskaisimmat rannat, joiden roska on peräisin kuluttajien ja rakennusten käyttämästä muovista. Myös järvivesistä, joista juomavetemme valmistetaan, on löydetty mikromuoveja yhtä paljon kuin Itämerestä. Vesilaitosten valmistaman juomaveden muovipitoisuutta tutkitaan parhaillaan. On tärkeää, että Suomi yhdessä EU:n kanssa näyttää esimerkkiä muoviroskan vähentämisestä ja sen nykyistä paremmasta kierrätyksestä, Soirinsuo muistuttaa.