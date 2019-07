Tutkimus: Hieman yli kolmannes suomalaisista arvioi Rinteen hallituksen kyvyn hoitaa maan asioita hyväksi

Tuo verovänkytys on niin väsynyttä. Vasemmisto puolustaa oikeudenmukaista verotusta, jossa veroja maksetaan maksukyvyn mukaan ja isokenkäiset verovälttelijät otetaan kiinni. Oikeisto verottaa rankasti pienempituloisia ja pienyrityksiä, tehtailee veronalennuksia sekä veronkiertokeinoja varakkaille ja isoille yrityksille. Oikeisto rakastaa tasaveroja, jotka rokottavat pienituloisia. Kun ympäristökatastrofin vuoksi joudutaan verottamaan ympäristölle haitallista toimintaa, vasemmisto korvaa sen köyhemmille, jos porvarikeskusta ei vesitä kompensaatiosuunnitelmia. Vain 10 % veroista on ansiotuloveroja, loput muuta, joten se ei ole totta että kokonaisuudessaan veroprogressio olisi Suomessa jyrkkä. Porvarit ovat suojelleet pääoman verovapautta ansiokkaasti, lasku on sitten kasautunut muille.

Kumma että noinkin moni luottaa hallituksen kykyyn, on nimittäin median taholta tullut ryöpytys ollut kaikilla mittareilla täysin kohtuutonta. Median kuoro hymisi ylistyslaulua, messiaaksi nimetyn Sipilän hallitukselle sen aloittaessa. Pientä kritiikkiä alkoi kuulua vasta sitten kun tunarointia ei voinut enää mitenkään selittää parhain päin. Rinteen hallitus on haukuttu maan rakoon jo ennen kuin se aloitti ja ennen kuin se on edes ehtinyt tehdä mitään. Katsos kun Rinteen hallitus on vääränlainen. Se ei ole porvarihallitus, se ei ehkä leikkaa silmittömästi kaikkein hädänalaisimmilta, se ei ehkä alenna rikkaiden veroja, se ei ehkä kutista julkista sektoria ja yksityistä kaikkea. Rinteen hallituksen talouspolitiikka on median mielestä vääränlaista, koska se ei talouskurita tätä maata henkihieveriin, koska se voikin investoida ja elvyttää jotta Suomi voi menestyä tulevaisuudessakin.

Peijaisia hallitukselle pidetään jo, räkätetään vihreiden ja keskustan riidoilla. Vihreitä sätitään ja hekumoidaan erimielisyyksillä sen sijaan että keskustapuolueen käskettäisiin kasvamaan vihdoin aikuiseksi. Vihreät ovat oikeassa ja vastuullisia, keskusta väärässä ja holtittoman vastuuttomia. Ilmastokriisi ja ekologinen kriisi päällä ja nämä suojelevat turpeenpolttoa, eläintenrääkkäystä, metsien hävittämistä. Keskusta on keskiajalle jäänyt reliikkipuolue, joka ei ymmärrä tämän ajan haasteista mitään.