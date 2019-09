Tilastokeskus: Vuonna 2034 Suomen kaikissa maakunnissa kuolee enemmän ihmisiä kuin lapsia syntyy

60 luvun alussa maailmassa oli n. 3 miljardia ihmistä. 90 luvun alussa n. 5 miljaridia ja kohta alkaa olla n. 8 miljardia ihmistä. Eli ei ole syytä huoleen ainakaan sukupuuttoon kuolemistesta. Kyllä väkeä riittää maapallolla, vaikka Suomen tilanne onkin toisenlainen. Nyt suuret ikäluokat ovat elinkaarensa loppupäässä, mikä selittää sen, että ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy.

Vaikka on hienoa, kun perheeseen syntyy lapsi, on se kuitenkin erittäin suuri taloudellinen haaste. Normaaleilla lapsiperheillä on aina puute rahasta, sillä lapsen ja lasten kasvattaminen on erittäin kallista nyky yhteiskunnassa. Lapsettomat pariskunnat voivat satsata rahansa heihin itseensä, eikä heillä ole samanlaista tiukkaa taloudellista tilannetta ja huolta.