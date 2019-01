Terveyskeskusten lääkäripula pahentunut viime vuodesta – Kainuussa yksi pahimmista lääkärivajeista

Sen verran olen kuunnellut lääkäriksi opiskelevien urasuunnitelmia, että mahdollisimman vähällä työllä ja vastuulla pitää päästä. Työterveyslääkärin ura on yksi helpoksi mielletyistä. Tärkeintä on, että päivystykseen ei aleta. Keikkatyö laskettelukeskusten lähellä talvisaikaan kiinnostaa myös. Silloin kelpaa myös päivystys. Viikonlopun päivystämisen palkkiolla laskettelee, asuu ja syö viikon. Arkena kuulemma mäessä on enemmän tilaakin.