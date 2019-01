Terveydenhuollon lakiesitysten käsittely alkoi eduskunnassa – hallituksen nähtiin suosivan yksityisiä nukutusta vaativissa leikkauksissa

Lakiesitys tähtää siihen, että kiireetöntä leikkaustoimintaa voidaan tehdä myös yksikössä jossa ei ole ympärivuorokautista päivystystä. Samalla perusteella lakkautettiin leikkaustoimintaa vuonna 2016.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) esittelemä hallituksen esitys laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sai kovaa kritiikkiä värikkäin sanankääntein eduskunnan lähetekeskustelussa keskiviikkona.

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakiin uutta säännöstä, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää nukutuksessa tapahtuvia leikkauksia toimintayksikössä, jossa on varmistettu riittävä päivystysvalmius ja potilasturvallisuus, ilman että yksikössä on kuntalaisille avoin ympärivuorokautinen yhteispäivystys.

Esityksessä on kriteerinä, että paikan, jossa nukutuksessa tehtävä leikkaus tehdään, on sijaittava alle 30 minuutin päässä päivystävästä sairaalasta. Tämä siltä varalta, jos leikkauksessa tapahtuisi jotakin odottamatonta.

Moni puheenvuoron käyttäneistä kansanedustajista muistutti, että vuonna 2016 terveydenhuoltolain uudistuksen myötä leikkaustoiminta lopetettiin useassa sairaalassa, jossa ei ole ympärivuorokautista päivystystä. He epäilivät lain tarkoitusperiä.

Johanna Ojala-Niemelä (sd) epäili, että esitys on räätälöity yksityisille toimijoille.

Antti Lindtman (sd) nimitti lakiesitystä kaverikapitalismin huipentumaksi. Hän myös huomautti, ettei kukaan edustajista ole puolustanut lakiesitystä.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) ihmetteli, eikö esitys ole rusinat pullasta -politiikkaa. Peter Östmanin (kd) mukaan hallituksen esitys on paitsi rusinat pullasta -politiikkaa, myös kerman kuorintaa, eikä anna aitoa valinnanvapautta pienille paikkakunnille.

Erkki Tuomioja (sd) nimitti lakia Lex Terveystaloksi.

Lakiesitys näytti kirvoittavan kritiikkiä myös hallituspuolueiden edustajilta.

– Mikä kato tulee terveydenhuollon ammattilaisista yksityiselle sektorille, kun siellä ei tarvitse edes päivystää, Sirkka-Liisa Anttila (kesk) kysyi.

Ministeri Saarikko korosti, että lakiesityksen tarkoitus on selkeyttää roolia, joka yksityisillä toimijoilla on jo olemassa. Hänen mukaan julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samat velvoitteet potilasturvallisuuden ja laadun säilyttämisestä.