Teollisuusliitto ja Pro julistavat ylityökiellot – vastalause "työelämää heikentäviä hankkeita kohtaan"

Haluamme ainoastaan, että lainsäädäntöä kehitetään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin, että myös lainsäädännön uudistusten vaikutukset työntekijöihin huomioidaan.

Olen täysin samaa mieltä kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Porvarit pyrkii heikentämään osan työntekijöistä asemaa.

Jokainen tietää, että tämä on silmänkääntötemppujen jonossa taas yksi turha lisää.

Ilman Euroopan ja maailman vahvaa nousukautta Suomi olisi konkurssissa. Nousukauden aikana Porvarihallitus on syyllistynyt maanpetokseen ottamalla yli 20 miljardia uutta velkaa, kun muut maat ovat säästäneet pahan päivän varalle miljardeja ja maksaneet velkaa pois. Nyt on jo laman merkit ilmassa, miten Suomi selviää nousukauden ajan lisääntyneestä veloistaan.

Tämä vaalikausi on ollut erittäin huonon hallituksen aikaa ja toivottavasti päästään pian korjaamaan suuri virhe joka itselläni tuli äänestäessäni oikeisto puoluetta muiden mukana, valheet on nyt nähty.