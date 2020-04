Syytteet törkeistä talousrikoksista julki Oulussa – Syyttäjä: Ulkomaalaistaustaisille ravintolatyöntekijöille maksettiin huonompaa palkkaa, vältettyjä veroja, tekaistuja kuitteja...

Kaikki syytetyt kiistävät syytteensä.

Oulun käräjäoikeudessa on aloitettu valmisteluistunto törkeitä talousrikossyytteitä koskevassa vyyhdessä, jossa syyttäjä vaatii tuomioita pääosin ravintoloiden pyörittämiseen liittyvistä rikoksista.

Pohjois-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjä Ilkka Kalliokulju väittää, että kokonaisuudessa on syyllistytty peräti 22 rikokseen. Hän vaatii siinä tuomioita muun muassa törkeistä veropetoksista, törkeistä kirjanpitorikoksista, törkeästä rahanpesusta ja rekisterimerkintärikoksista. Lisäksi hän hakee kahdelle syytetylle liiketoimintakieltoja.

Vyyhdessä vaaditaan vahingonkorvauksia vähintään useiden satojen tuhansien eurojen edestä. Vahingonkorvauksia vaativat muun muassa verohallinto ja Kela.

Selvästi pidempiä työaikoja

Syyttäjän mukaan Oulussa syyllistyttiin kiskonnantapaiseen työsyrjintään vuosina 2010–2014 Oulussa.

Hän väittää, että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä asetettiin tuolloin huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväkseen muun muassa heidän taloudellista ahdinkoaan, työnantajasta riippuvaista asemaansa ja ymmärtämättömyyttään.

Syyttäjän mukaan kyseisille työntekijöille maksettiin yli 230 000 euron edestä alhaisempia palkkoja kuin mitä suomalaisten työntekijöiden työsuhteessa noudatettava työehtosopimus olisi edellyttänyt.

Useilla ulkomaalaistaustaisilla työntekijöillä teetätettiin myös selvästi pidempiä työaikoja kuin mitä työehtosopimus olisi sallinut.

Ostoja, joita ei todellisuudessa tapahtunut

Syyttäjä katsoo, että vyyhdessä ilmoitettiin kirjanpitäjälle tositteita ostoista, joita ei todellisuudessa tapahtunut. Menettelyn seurauksena vältettiin veroja ja vaikeutettiin oikean ja riittävän kuvan saamista useiden yhtiöiden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Siinä myös aiheutettiin useille yhtiöille maksukyvyttömyys tai pahennettiin sitä oleellisesti luovuttamalla yhtiöiden varoja satojentuhansien eurojen edestä.

Pääsyytetyllä 21 syytettä, yksi syytetyistä juristi

Syytettyjä on yhteensä viisi. Heistä kolme on miehiä ja kaksi naisia. He kaikki kiistävät syytteensä.

Eniten eli 21 syytettä on saanut vuonna 1985 syntynyt mies. Syyttäjä katsoo, että hän teki useat rikoksensa yhdessä toisen syytettynä olevan naisen kanssa.

Syytettyjen joukossa on myös Oulun seudulla toimiva juristi. Häntä syytetään törkeästä rahanpesusta ja rekisterimerkintärikoksesta. Syyttäjän mukaan hän muun muassa auttoi oikeudellisia palveluja tarjoavan yhtiön palveluksessa toimiessaan vuonna 1985 syntynyttä miestä häivyttämään tai peittämään varojen laittoman alkuperän tai välttämään rikosten oikeudelliset seuraukset.

Haastehakemuksessaan syyttäjä ilmoittaa, että hän haluaa vuonna 1985 syntyneelle miehelle 4,5 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Juristille hän puolestaan hakee kahden vuoden ja yhden kuukauden mittaista vankeusrangaistusta.

Toiselle syytettynä olevista naisista hän haluaa 3,5 vuoden vankeustuomiota. Kahdelle lopulle syytetyistä hän hakee sakkorangaistuksia.

Syytteet tulivat julki valmisteluistunnon myötä. Varsinainen pääkäsittely järjestetään myöhemmin.