Syytteet hylättiin, päällikköt saavat virkansa takaisin, valtiolle 620 000 euron lasku – Syyttäjä: "Helsingin poliisilla kävi säkä"

Totuushan on ainoastaan se, että ilman tietolähteitä, olisi rikollisilla ollut helppoa Suomessa, tietolähteet ns. vasikat ovat selvittäneet rikoksia poliisille ja tutkijoille vuosikausia.

Räsänen alkoi suojella pelkästään kirjaamisten ja ilmeisesti mielestään rehellisyyden nimissä, pelkästään rikollisia, kukaan ei ala omalla nimellään auttamaan poliisia tutkimisessa, ei kukaan, siinä riski paljastua suuri. Tottahab poliisi tarkistaa äärettömän hienotunteisesti ja tarkasti tietolähteiden antamat tiedot, ennenkuin syyte asteelle mennään, lähde auttaa tutkitaa, saadaanrikokset selvitettyä.

Tavallinen kansalainen hyötyy eniten siitä, kun rosvot jäävät kiinni, mitä isompi sitä parempi, onhan siellä jopa poliisin korkein virkamies ollut pitkään syytettynä, tuskin ilman vasikoita sekään olisi koskaan selvinnyt.

Tutkiminen on kallista ja rikolliset on aina edellä.