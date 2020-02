Syyttäjä: Joukkio piti viisikymppistä miestä vankinaan kaksi vuotta Kemissä – pahoinpideltiin, pakotettiin kotiorjaksi ja varastamaan tavaraa

Syyttäjä vaatii kahdelle naiselle ja neljälle miehelle ehdotonta vankeutta laajassa rikoskokonaisuudessa, jossa syyttäjän mukaan pidettiin kolmea miestä vankina yksityisasunnossa Kemissä. Pisimmän törkeän vapaudenriiston uhriksi joutui syyttäjän mukaan 49-vuotias mies.

Lapin käräjäoikeuteen toimitetun haastehakemuksen mukaan neljä joukkion jäsentä, kaksi naista ja kaksi miestä, sulkivat miehen asuntoonsa noin kahdeksi vuodeksi. Miestä pidettiin patteriin sidottuna, hakattiin, hänen nilkkojensa päällä hypittiin ja hänen kimppuunsa usutettiin useita kertoja koira. Väkivaltaan osallistui syyttäjän mukaan jutun viides syytetty.

Kun kaksi miestä hyppi uhrin nilkkojen päällä, murtuivat haastehakemuksen mukaan miehen molemmat nilkat niin pahasti, että ne vaativat leikkaushoitoa. Uhri toimitettiin sairaalaan, mutta hänen ei annettu jäädä sinne. Syyttäjän mukaan mies pääsi itse pakenemaan noin kuukauden kuluttua Kemistä Ouluun, missä hän sai sairaalahoitoa.

Miestä hakattiin syyttäjän mukaan vankeuden aikana muun muassa jatkojohdolla, aurauskepeillä ja nyrkeillä.

– (Neljä syytettyä) ovat yhdessä oikeudettomasti riistäneet (uhrilta) liikkumisvapauden ja eristäneet hänet ympäristöstään sulkemalla tämän heidän asuntoonsa ja matkojen aikana autoonsa kahden vuoden ajaksi. (Uhri) on päässyt pakenemaan muutamia kertoja, mutta hänet on aina löydetty, otettu kiinni ja hänen vapautensa on riistetty uudelleen. (Uhria) on pahoinpidelty vastaajien toimesta mikäli hän on liikkunut ilman heidän lupaansa, syyttäjä Pia Raappana-Grönvall kirjoittaa syytekirjelmässään.

Kaikki syytetyt kiistävät syytteen ja sanovat, että uhrit oleskelivat asunnolla täysin vapaaehtoisesti ja osallistuivat kodin töihin.

Tilit tyhjennettiin

Syyttäjän mukaan kotitöihin osallistuminen ei ollut vapaaehtoista, vaan asuntoon vangittu 49-vuotias mies alistettiin kotiorjaksi.

– (Syytetyt) ovat väkivallalla tai uhkauksella pakottaneet (uhrin) siivoamaan heidän asuntoaan ja autojaan, pesemään heidän pyykkejään, toimimaan heidän autonkuljettajanaan sekä anastamaan heille ruokaa ja muuta tavaraa eri liikkeistä.

Uhrin tileiltä nostettiin syyttäjän mukaan myös yli 21 000 euroa rahaa. Lisäksi mies pakotettiin syyttäjän mukaan perustamaan toiminimi, jolle hankittiin luottokortti. Tällä luottokortilla sitten tehtiin syyttäjän mukaan ostoksia 49-vuotiaan miehen vahingoksi. Uhri myös pakotettiin syyttäjän mukaan tilaamaan esimerkiksi auton osia toiminimen nimissä.

Liiga otti pian seuraavan uhrin

Vain pari kuukautta sen jälkeen, kun edellinen uhri vapautui joukkion ikeestä, otti sama nelikko vuonna 2018 syyttäjän mukaan vangiksi toisen miehen. Tällä kertaa vapaudenriistoon syyllistyi syyttäjän mukaan nelikon lisäksi kokonaisuuden kuudes syytetty.

Syyttäjän mukaan viisikko piti uhria vankinaan 23 päivää ja uhkasi muun muassa katkaista tältä kielen. Mieheltä vietiin puhelin ja pankkikortti ja hänen nimiinsä haettiin tuhansien eurojen arvosta pikavippejä, tehtiin verkkokauppaostoksia. Miehellä haettiin myös luottokortti, jota viilattiin syyttäjän mukaan syytettyjen toimesta.

Lisäksi toista alkuperäiseen nelikkoon kuuluvista miehistä syytetään kolmannestakin törkeästä vapaudenriistosta, joka kesti syyttäjän mukaan kaksi viikkoa vuonna 2017.