Syyttäjä harkitsee esiselvitystä Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin toimista Ilmavoimien epäillyssä rikosasiassa

Lännen Media uutisoi keskiviikkona Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin saaneen tietoa rikosepäilyihin johtaneista Lemmenjoen tapahtumista kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista. Syyttäjä harkitsee nyt esiselvitystä Lindbergin toimista.

Valtakunnansyyttäjävirasto harkitsee esiselvitystä Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin toimista tapauksessa, josta on nostettu syytteet Ilmavoimien korkeita upseereita vastaan. Asiasta kertoi torstaina ensimmäisenä STT.

Rikosepäilyissä on kyse Inarissa järjestetyn vapaaehtoisen kertausharjoituksen johtajan eversti Markus Päiviön toiminnasta. Harjoitus järjestettiin Lemmenjoella Inarissa 22.–24. syyskuuta vuonna 2017. Päiviö on saanut harjoitukseen liittyen syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Tutkintapyyntö Päiviöstä tehtiin vasta kuukausien kuluttua harjoituksen päättymisestä, 18. joulukuuta 2017. Päiviö siirrettiin esitutkinnan alkaessa erityistehtäviin.

Ilmavoimien komentajan Sampo Eskelisen epäillään laiminlyöneen huolehtimisen siitä, että Päiviön toiminnasta toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Eskelinen toimi harjoituksen aikaan Päiviön kurinpitoesimiehenä. Eskelistä vastaan on nostettu syyte palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

"Harkinta on käynnissä"

Lännen Media uutisoi keskiviikkona, että komentaja Jarmo Lindberg sai tietoa rikosepäilyihin johtaneen kertausharjoituksen tapahtumista jo syyskuun lopussa vuonna 2017. Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi vahvisti viime joulukuussa Lännen Median saamat tiedot.

”Ilmavoimien komentaja (Eskelinen) ilmoitti tapauksesta suullisesti Puolustusvoimain komentajalle tapauksen jälkeen joskus syyskuun lopulla 2017. Tapauksen yksityiskohdat selvisivät hänelle alkuvuodesta 2018 tapauksen tutkinnan valmistuttua”, Nurmi viestitti toimitukselle sähköpostitse.

Valtakunnansyyttäjänviraston neuvottelevan virkamiehen Sampsa Hakalan mukaan keskiviikon uutisessa esillä olleet tiedot antoivat aiheen asian arviointiin Lindbergin osalta.

– Harkinta on käynnissä. On vaikea ottaa kantaa, mihin lopputulokseen päädytään. Tietylle ripeydelle (harkinnassa) antaa aiheen se, että tuomioistuimessa on samaa asiaa koskeva toinen tapaus jo vireillä, Hakala sanoo Lännen Medialle.

Tapausta arvioineet oikeusoppineet sanoivat keskiviikkona toimitukselle, että myös Lindbergin toiminta olisi pitänyt selvittää tapauksessa.

Oliko jokin tietty syy, miksi Lindbergin toimia asiassa ei selvitetty esitutkinnan aikana?

– Minulla ei ole ollut esitutkinnan aikana mitään yksilöityä päätöstä tai ratkaisua rajata tutkintaa. Ei ole ilmennyt mitään aihetta lähteä laajentamaan sitä. Ei ole tehty ratkaisua asian suhteen suuntaan tai toiseen, Hakala sanoo.

Komentoketju etenee Puolustusvoimissa siten, että syytteen saaneen Eskelisen kurinpitoesimies on komentaja Lindberg. Laissa sotilaskurista ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa on huomioitu tapaus, jossa alempi esimies ei aloita esitutkintaa alaisensa epäillystä rikoksista.

”Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen”, laissa todetaan.

Myös toinen tapaus

Julkisuudessa oli viime syksynä esillä toinen Puolustusvoimia koskeva tapaus, jossa esitutkinnan aloittaminen viivästyi.

Pääesikunnan oikeudellinen osasto selvitti ilmiantokirjeiden pohjalta Merivoimien esikuntapäällikön Timo Hirvosen esteellisyyttä ja totesi syyskuussa tehdyssä päätöksessään hänen toimineen esteellisenä kahdessa tapauksessa vuosina 2016-2017.

Päätös toimitettiin Hirvosen kurinpitoesimiehenä tuolloin toimineelle Merivoimien komentajalle Veijo Taipalukselle. Laillisuusvalvonnan päätös toimitettiin samalla myös Taipaluksen esimiehelle komentaja Jarmo Lindbergille.

Taipalus päätti, että asiassa ei aloiteta esitutkintaa. Puolustusvoimien laillisuusvalvonta totesi asessorin johdolla tapauksen loppuun käsitellyksi.

Pääesikunta teki kuitenkin tapauksesta lokakuussa tutkintapyynnön KRP:lle sen jälkeen, kun Lännen Media oli uutisoinut Merivoimien johdon antaneen Hirvosen toimista väärää tietoa armeijan laillisuusvalvojalle. Kyse oli Hirvosen läheisen valinnasta johtotason tehtäviin Puolustusvoimissa. Taipalus on kiistänyt väärät tiedot.

Hirvonen siirrettiin esitutkinnan vuoksi erityistehtäviin Puolustusvoimissa. Tutkinnassa rikosnimikkeeksi on kirjattu virkavelvollisuuden rikkominen. Hirvonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Ilmavoimien tapauksessa eversti Markus Päiviö on pääosin kiistänyt syyllistyneensä tutkittuihin rikoksiin. Ilmavoimien komentaja Sampo Eskelinen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Lännen Media ei ole tavoittanut torstaina Lindbergiä haastatteluun.