Syksyn ylioppilaskirjoitusten paras tulos on kirjoitettu Kempeleen lukiossa – opiskelijalla kasassa 8 laudaturia ja 2 eximiaa

Syksyn ylioppilaskirjoitusten paras tulos on kirjoitettu Kempeleen lukiossa, kertoo ylioppilastutkintalautakunta.

Kempeleen lukiossa opiskellut on kirjoittanut yhteensä kahdeksan laudaturia ja kaksi eximiaa.

Toiseksi paras tulos on seitsemän laudaturia ja yksi eximia. Tämän tuloksen on kirjoittanut kaksi abiturienttia. Toinen heistä on opiskelluyt Helsingin Pohjois-Haagan yhteiskoulussa ja toinen Jyväskylän normaalikoulussa.



Seitsemän laudaturia on kirjoittanut niin ikään kaksi ylioppilaskokelasta. Heistä toinen suoritti tutkinnon Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa ja toinen Tampereella Sammon keskuslukiossa.

Arvosanojen ohella menestystä yo-kokeissa voidaan mitata arvosanapisteiden avulla. Näin arvioiden parhaaksi voi nousta kokelas, joka on kirjoittanut monia aineita, vaikka hän ei nousisikaan kärkeen laudaturien määrässä.

Tänä syksynä arvosanapisteissä paras oli kuitenkin sama Kempeleen lukion abiturientti, joka kirjoitti myös parhaat arvosanat. Hänen arvosanapisteikseen tuli 68.



Reilut 3000 valmistui

Syksyllä 2019 ylioppilaaksi valmistuu noin 3010 henkilöä. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa nykyisin useassa osassa. Tutkintoon ilmoittautui kaikkiaan noin 39 500 kokelasta.

Uusista ylioppilaista noin 220 on suorittanut tutkintonsa kokeet jo aiemmin, mutta saanut lukioopintonsa valmiiksi vasta syksyn 2019 aikana.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille torstaina kello 9 sähköisen tutkintopalvelun kautta.

