Suurten hallien katot voivat olla lumentulon jatkuessa kovilla – "Omakotitalojen ja rivitalojen katot eivät vaarassa"

Suomen ympäristökeskus kehottaa palkkaamaan ammattilaisen poistamaan lumet hallin katolta.

Nyt on syytä suunnata katse urheiluhallien, suurten kauppaliikkeiden, ratsastusmaneesien, maatalouden tuotantorakennusten sekä kuplahallien katoille.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehottaa tarkkailemaan suurten hallien kattorakenteita, koska niissä piilevät mahdolliset rakennevirheet alkavat yleensä ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa 80–100 kiloon neliömetriä kohti.

Pohjois- ja Itä-Suomessa lunta alkaa olla liki sen verran, Länsi-Suomessa lunta on 30–60 kiloa neliömetriä kohti. Eniten lunta on Kotka–Joensuu-linjan ja Suomen kaakkoisrajan välisellä vyöhykkeellä, jossa lumikuorma on monin paikoin 100 kiloa neliömetrillä tai enemmän.

Tämän viikon aikana lumikuorman odotetaan kasvavan reilusti suuressa osassa maata. Lumikuorma voi kasvaa yli 30 kiloa neliömetriltä.

– Hallien omistajien on seurattava lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan hallin katolta tarvittaessa, myös silloin, kun lunta on kertynyt erityisen runsaasti vain osalle kattoa, toteaa SYKEn johtava hydrologi Bertel Vehviläinen tiedotteessa maanantaina.

Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi aiheuttaa kuitenkin vaaraa.

Lumen painoon vaikuttaa sen tiheys ja lumikerroksen syvyys. Puolen metrin lumikerros katolla vastaa noin 130–150:tä kiloa neliömetrillä ja metri noin 250:tä kiloa neliömetrillä.

– Nyrkkisääntönä on, että hallin katolla oleva 50 sentin lumikerros pitää poistaa ja lumenpudotukseen on syytä palkata ammattilainen, Vehviläinen muistuttaa.

Viime keväänä lumikuormat aiheuttivat useita kattojen romahduksia ympäri Suomea. Yleensä katot romahtavat keväisin kovien lumisateiden seurauksena.