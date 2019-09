Susiin liittyviä ristiriitoja halutaan lievittää ja suden hyväksyttävyyttä Suomessa parantaa − kuusivuotinen hanke alkaa lokakuussa

Mikä on suotuisa suojelutaso? Hukkaan menevät nuokin hankerahat sellaisilla seuduilla, joissa joutuu suden kanssa vastatusten normaalissa päivittäisessä arjessa lähes päivittäin. Mitä enemmän on joutunut hätyyttelemään susia omalta pihalta, sitä enemmän vastenmielisyys niitä kohtaan on lisääntynyt. Kyllä tässä on enemmän lampaita ja koiria joutunut suojelemaan. Lapsetkin pitää autolla kouluun kuljettaa susien takia. Että kaikkea sitä.