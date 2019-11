Superhyvännäköinen supliikkimies hurmasi ja Heli huomasi pääytyneensä sadomasokistiseen seksiin – "Se meni lyhyessä ajassa yhä vain rankemmaksi, se ei ollut mikään leikki"

Heli on viettänyt ison osan elämästään seksiriippuvaisen rinnalla.

– Näissä kuvioissa se, joka alistuu, on vallankäyttäjä.

Viime talvena valtava suru ja tyhjyys valtasivat mielen. Itketti koko ajan.

– En ole yhtään tällainen, Heli ajatteli hänen käpertyessään huonoon oloonsa.

Kesällä Heli jäi omilleen ja haki apua terapiasta. Hän järkyttyi tajutessaan kuluttaneensa elämästään liki kolmanneksen seksiriippuvaisen miehen kanssa.

Heli haluaa kertoa tarinansa, että joku toinen säästyisi. Ettei kukaan jäisi vastaavaan ansaan.

Kaikki alkoi niin lupaavasti. Kun Heli laittoi 2000-luvun alussa ilmoituksen deittipalveluun, viimeinen vastaaja vei jalat alta.

– Jäin heti koukkuun. Hän tiesi suit sait minun heikot kohdat: tuo on yksinäinen ja vanhenee. Tyypillinen uhri, Heli soimaa itseään.

Useita kuukausia haaveiltiin täydellisestä parisuhteesta. Supliikkimies hurmasi, hänen tekstiään oli niin kiva lukea, ettei Heli uskaltanut heti tavata.

Uusi tuttavuus osoittautui pitkäksi ja komeaksi.

– Superhyvännäköinen.

Tervetuloa uusi, erilainen elämä. Vihdoinkin joku, jolta voisi saada rakkautta ja jonka kanssa viettää aikaa vaikka erätulilla, tyhjänpäiväisten baari-iltojen sijaan.

Takana oli pitkä, turvallinen ja tylsäksi muuttunut avioliitto.

– Olin tyhmä. Minulla oli ollut käsittämättömän hyvä elämä.

– Se eteni äkkiä. Ajattelin, että aha, hän yrittää manipuloida mutta lähdin mukaan, Heli kertoo.

Mies halusi Helin alistavan hänet. Heli taas kaipasi monipuolista suhdetta, joten mieli oli avoin. Sadomasokistinen (sm) seksi saattaisi olla yhteinen, jännittävä harrastus, joten hän hankki dominan nahka-asun ja korsetin. Vyö viuhui ja kokemuksia karttui.

– Patteriin sitomista, pissaa ja kakkaa. Se meni lyhyessä ajassa yhä vain rankemmaksi. Se ei ollut mikään leikki. Näissä kuvioissa se, joka alistuu, on vallankäyttäjä.

Vaikka Heli yritti kovasti, nöyryyttäminen ei kiihottanut häntä tippaakaan.

– Minä olin pelkkä sm-turisti.

Seksiä oli runsaasti, mutta parisuhteeseen kuuluva hellyys, välittäminen ja hyvittely puuttuivat. Kun Heli kertoi kaipaavansa sm:n sijaan läheisyyttä, mies kielsi kaiken. Hän vakuutti, että puolisohan sitä sm-seksiä tarvitsee.

Väkivallasta, kuten kuristamisesta, Heli kieltäytyi tiukasti, mutta siihenkin mies keksi keinot. Hän alkoi mainiona sanankäyttäjänä kehitellä mielikuvista tarinaa kesken aktin. Keksityt kohtaukset tunkeutuivat makuuhuoneeseen väkivaltavideon tavoin.

– Se ei ollut edes seksiä. Se oli pakkomielle. Ei hänkään nauttinut yhtään.

Heli ehdotti, että mies ostaisi sm-palveluja. Oulussakin toimii vilkas sm-yhteisö ja järjestetään isompia juhliakin.

Mies kieltäytyi sillä perusteella, että se ei olisi rakkautta.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida ihan alussa. Mies tuuppasi Heliä niin rajusti, että kylkiluut murtuivat. Hän teki rikosilmoituksen ja lähti suhteesta ensimmäisen kerran.

Lääkäri suositti hakemaan apua miesten lähisuhdeväkivaltaan erikoistuneesta Lyömätön linja -palvelusta. Helin kokemuksen mukaan psykopaattia ei pitäisi laittaa ryhmäterapiaan.

– Sehän oppii siellä uusia ideoita ja tapoja käyttää henkistä väkivaltaa. Se oli sellaista pyöritystä.

Mies oli alkoholisti, veloissa ja sai raivokohtauksia, mutta Heli sinnitteli. Hänhän oli yrittäjänä ratkaisukeskeinen. Ongelmat oli hoidettava pois alta.

– Terapeutti sanoi, että olen juuri oikeanlainen ihminen traumatisoituneelle.

Heli alkoi ensimmäisenä hoitaa alkoholiongelmaa.

– Sanoin, että tänne ei tulla ja annoin AA-kaverin puhelinnumeron.

Heli oli miehen kolmas puoliso. Edellinen vaimo oli ollut tavatessa alle 20-vuotias. Kun mielenterveys järkkyi, Helin mukaan mies onnistui kääntämään asiat näppärästi muiden niskoille. Syyllisiä olivat vaikka sosiaalitoimi ja muut viranomaiset.

– Se on niin jumalattoman taitava.

Välillä kuvioihin ilmaantui tyttöystäviä, mutta aina uudestaan mies osasi hurmata. Heli hoiti pois velat ja otti vastuun miehen lapsistakin.

Hän tietää vähän liiankin hyvin, miten kumppani on aina miehen paras puolustaja, myös ex-vaimoa vastaan.

Oma kaveripiiri kutistui. Mies oli nopeasti eristänyt Helin tämän ystävistä loukaten ja jopa lyöden näitä.

Facebookissa miehestä sukeutui rasisti, joka rähjäsi ulkomaalaisista ja homoista.

– Se oli kornia. Hänellä oli itsellä tämä sm-juttu.

Lopulta Heli huomasi päästelevänsä itsekin suustaan pelkkiä sammakoita. Elämä kotona oli yhtä haukkumista. Kunnes hän tajusi, että mies provosoi hänet mitätöimään tätä verbaalisesti.

– Aloin ihmetellä, miten voin puhua näin rumasti ihmiselle. Persoona muuttuu, kun sinua manipuloidaan.

Nyt on erottu viisi kertaa. Neljästi on palattu yhteen.

Heli on tietysti miettinyt syitä. Isä oli ilmeisesti hakannut poikaa äidin katsoessa sivuun.

– Minun olisi pitänyt tajuta. Se hakkaaminen ja mitätöiminen, se on hänelle rakkautta.

Terapiassa on selvinnyt se, miksi Heli on jaksanut ja jatkanut.

– Hän ei ole pystynyt murtamaan minua. Minulla oli turvallinen lapsuus. Minulla on hyvä itsetunto, Heli huokaa.

Helin nimi on muutettu.

Ennen valtapeliä neuvotellaan ehdot ja rajat yhteisesti

Seksuaaliterapeutti ja Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström, miten valtasuhteilla pelaavaan sm:ään suhtautuminen on Suomessa muuttunut sitten vuoden 2011, jolloin THL poisti sairausluokituksen?

– Ei sitä uutisoitu juuri lainkaan. Se, mikä on muuttanut asenneilmapiiriä on tiedon lisääntyminen. On alettu keskustella seksuaalisuudesta laajempana ilmiönä kuin lähetyssaarnaaja-asentona lauantai-iltana peiton alla. Vähitellen myös bdsm:n kaltaiset aiheet ovat tulleet asialliseen keskusteluun.

Kirjassanne Bdsm-aapinen todetaan, että jos et halua olla tekemisissä tunteidesi kanssa, unohda bdsm. Miten tämä pitäisi ymmärtää?

– Mitä enemmän seksuaalisuuden toteuttamisessa mennään alueille, jotka eivät ole normi ja oletus, sitä enemmän se edellyttää sekä itsetutkiskelua että omien toiveiden ja tarpeiden sanoittamista. Kun sopii lokeroihin mukavasti, ei ole tarvetta olla kovin tietoinen siitä, mitä omat tunteet ja tarpeet ovat. Siitä helposti seuraa, että jonakin päivänä herää kriisiin. Hetkinen, olen tehnyt valintoja vain sen mukaan, mitä on tapana. Kun huomaa jo etukäteen, etteivät omat tarpeet mahdu lokeroihin, silloin on pakko tai mahdollisuus ajoissa tutkailla, mitä oikeasti haluaa. Silloin tekee valintoja toisilla perusteilla.

Minkälaisia reaktioita kirjanne aiheutti?

– Silloin me tulimme kaapista myös ammattilaisina. Tähän päivään olemme saaneet noin viisi sähköpostia, joissa on ollut jotakin muuta kuin kiitoksia. Äärettömän myönteistä.

Mitä bdsm:stä pitäisi tietää?

– Kun puhutaan bdsm-suhteista ja -seksuaalisuuden toteuttamisesta, on se sitten lähisuhde tai kohtaaminen jossakin bileissä, me puhumme aina konsensuaalisesta kohtaamisesta. Osapuolet neuvottelevat, mistä on kysymys, vetävät rajansa ja kertovat, mitä haluavat, ovat suostuvaisia molemmat tai kaikki osapuolet siihen, mitä tehdään. Tämä on oleellinen avain siihen, mistä voi tietää, onko kysymys sm-suhteesta vai väkivallasta, vääränlaisesta vallankäytöstä. Tässä on kyse aina siitä, että ihmiset ovat tietoisia siitä, mihin he lähtevät. Kukaan ei tee asioita ilman toisen suostumusta

Missä menee sm:n ja mahdollisen väärinteon välinen raja?

– Se menee juuri konsensuaalisuudessa. Jos en ole antanut suostumusta, kysymys ei ole sm:stä tai seksuaalisuuden toteuttamisesta vaan jostakin ihan muusta. Mitä se suostumus tarkoittaa? Kysymys ei ole suostumuksesta, jos et anna minulle riittävästi tietoa siitä, mitä on tapahtumassa, tai jos olen päihtynyt enkä pysty päättämään asioista tai jos painostetaan. Konsensuaalisuudessa on aina kyse vapaaehtoisuudesta. Siinä ei saa käyttää kiristämistä tai lahjontaa.

– Jos tilanteet muuttuvat, kommunikaatiota täytyy jatkaa. Kyse ei ole vain yhdestä keskustelusta. Jos ihmissuhteissa on vallalla tai kivulla leikkimistä, keskustelun täytyy olla jatkuvaa, toistuvaa. Onko tämä ok, miltä minusta tuntuu. Miltä sinusta tuntuu? Muuten ei pysytä ajan tasalla. Se, että käytetään kipua, leikitään roolileikkejä, pukeudutaan fetissiasuihin, ei muuta perusasioita miksikään.

Voiko sm:ää pitää alakulttuurina?

– Kyse on elävästä alakulttuurista, yhteisöllisyydestä. Toki on paljon ihmisiä, jotka toteuttavat tämäntyyppisiä käytänteitä vain omassa makuuhuoneessa ilman, että käy bileissä. Kynnys koko ajan madaltuu. Salaamisen taakka vähenee. Seksuaalisuudessa on kuitenkin kyse jostakin intiimistä, ei kaikkien tarvitse kertoa turuilla ja toreilla, minkälaista seksiä haluaa.

Mikä ehkä auttaisi eteenpäin?

– Terapeutin täytyy osata kysyä, onko kyse voimaannuttavasta seksuaalisuudesta vai väkivallasta: ovatko mustelmat ilon aihe vai huolestuttavia.