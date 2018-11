Super: Työvuorolistoille keksitään nimiä hoitajamitoituksen täyttämiseksi – haamuhoitajien ilmiö levinnyt ympäri Suomea

Ongelmaa on ilmennyt puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan sekä isoissa että pienissä sosiaali- ja terveydenhoitoalan yksityisissä yrityksissä.

Keksittyjä nimiä, entisiä työntekijöitä ja jopa menehtyneitä hoitajia kirjataan työvuorolistoihin, jotta hoitajamitoitus saadaan näyttämään paremmalta kuin se todellisuudessa on.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo Lännen Medialle, että haamuhoitajat ovat ongelma erityisesti yksityisissä yrityksissä. Liitolle toimitettuihin työvuorolistoihin on kirjattu työntekijäksi esimerkiksi Jaska Jokunen.

Liitto pitää toimintaa edesvastuuttomana ja laittomana. Liiton mukaan haamuhoitajia on ilmennyt tähän mennessä vanhustenhoidossa, mutta ilmiö saattaa koskea muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Työnantaja menee sen taakse, että se voi kirjoittaa työvuorolistalle mitä vaan, kunhan siellä vain on työntekijöitä. Jos kunta kirjaisi listalle kuolleen tai "jonkun" hoitajan, kunnan tarkastuslautakunta kiinnittäisi siihen huomiota, Paavola hymähtää.

Miksi näitä yrityksiä ei tarkisteta?

– Aluehallintoviranomainen (avi) ei pysty niitä enää tarkistamaan. Heiltä on viety niin paljon resursseja pois, Paavola sanoo.

Haamuhoitajia on tällä hetkellä hänen mukaansa ympäri Suomea.

Liitto aloitti ilmiantokampanjan ongelman selvittämiseksi

Pari viikkoa sitten Super aloitti nettisivuillaan Ilmianna haamuhoitaja -kampanjan. Liitto pyytää hoitajia tekemän ilmoituksen työnantajasta, joka ei palkkaa riittävästi henkilökuntaa ja kikkailee haamuhoitajilla.

– Muutamia kymmeniä ilmoituksia on jo tullut, Paavola kertoo.

Ilmoituksia on tehty isoista yrityksistä, mutta mukana on myös pieniä firmoja. Liitto ei halua vielä julkistaa niiden nimiä.

Paavolan mukaan Super aikoo ensin katsoa, kuinka laajasta ongelmasta on kyse ja keskustella sitten yritysten kanssa. Niille pitää antaa myös mahdollisuus korjata tilanne.

– Jos se sitten jatkuu ja jatkuu, nimet annetaan julkisuuteen. Hoitajien ilmoitukset menevät kyllä suoraan aluehallintoviranomaiselle.

Mistä tämä tilanne oikein johtuu?

– Kilpailu on niin kovaa. Työntekijöitä on muun muassa nollasopimuksilla. Heitä ei ole tarpeeksi tai ei ole edes palkattu, Paavola toteaa.

Ilmiö on alkanut levitä

Ylitarkastaja Elina Uusitalo kertoi elokuussa Helsingin Sanomissa Valvirassa vireillä olevasta tapauksesta, jossa työvuorolistalle kirjattiin hallintoon kuuluvia ihmisiä. Tapaus ei ollut ainoa laatuaan.

Myös Etelä-Suomen avin sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos arvioi lehden haastattelussa, että henkilöstön vähäisyys ja keplottelu työvuorolistoilla on vakava ongelma.

– Toteutuneilla työvuorolistoilla on ihmisiä, joita ei oikeasti löydy, tai siellä on hallinnon väkeä. Haamuhoitajia ei näkynyt aiemmin, mutta valtakunnallisten palveluntuottajien tulo on tuottanut tällaista käytäntöä.