Suomi maksaa 70 miljoonaa euroa EU-puheenjohtajuudesta – mitä saa: EU:n ongelmia syliinsä ja hyvässä tapauksessa mainetta riitojen ratkojana.

Valtava määrä kokouksia

EU:n puheenjohtajuuskausi tarkoittaa valtavaa määrää suomalaisten ministereiden ja virkamiesten johtamia kokouksia.

Niitä lasketaan olevan kaikkiaan noin 1 200, joista ylivoimainen pääosa on Brysselissä.

Suomessa järjestetään kuusi ministerikokousta, jotka ovat epävirallisia. Niissä ei siis tehdä sitovia poliittisia päätöksiä. Sen lisäksi Suomessa pidetään reilut sata virkamieskokousta.

Myös EU-komissio sekä EU-parlamentin puheenjohtajisto vierailevat Suomessa puheenjohtajuuskauden aikana.

Suomi vastaa täällä pidettävien kokousten kustannuksista.

Puheenjohtajuuskauden kokouksiin lasketaan Suomessa osallistuvan 16 500 henkilöä, joihin sisältyvät myös median edustajat.

Henkilömäärältään suurimmaksi arvioidaan valtiovarainministereiden Ecofin-kokousta. Ne ovat perinteisesti keränneet 300–400 kokousvierasta ja median edustajaa.

Suomen poliittiset linjaukset tehdään pääministerin johtamassa EU-ministerivaliokunnassa. Asiat valmistelee valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva pysyvä 30 henkilön EU-sihteeristö.

Lisäksi on perustettu kokousjärjestelyjä hoitamaan EU-puheenjohtajuussihteeristö, joka on aloittanut työnsä ja jatkaa sitä ensi vuoden loppuun saakka. Sihteeristön henkilöstön määrä on 20 henkilöä.

Puheenjohtajuuskauden budjetti on 70 miljoonaa euroa. Sillä maksetaan Suomessa pidettävien kokousten kustannukset, ministeriöihin palkatun lisähenkilöstön palkat ja puheenjohtajuussihteeristön palkat.