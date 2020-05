Suomessa on suunnitelmia yli kymmenen teollisen mittakaavan biojalostamon rakentamiseen, ja myös hiilen talteenottoa valmistellaan

Tuotettu ylimääräinen hiilidioksiini (saaste) otettaisiin talteen ja siirrettäisiin toiseen paikkaan ilmakehän sijasta.

Ei tunnu järkevältä hommalta ollenkaan - laittaa nyt esim. ko teollisuusjäte metenpohjaan? No ei todellakaan.

On syytä joko vähennettävä hiilidioksiinin tuottamista tai jakojalostaa se raaka-aineena jossakin prosessissa.

Saasteet eivät vähene saati poistu - kuten on tarkoitus - siirtelemällä niitä paikasta toiseen.