Suomessa elää yhä enemmän köyhiä lapsia – "Lapsiköyhyyden vähentämisessä on epäonnistuttu"

Suomessa on epäonnistuttu lapsiköyhyyden vähentämisessä, sanoo lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila.

Köyhyys vaikuttaa lasten elämään ja elämänlaatuun monin tavoin.

– Sosiaalinen nousu on Suomessa pysähtynyt. Köyhien lasten määrä kasvaa, oppimistulokset laskevat ja koko väestön osaamistaso heikkenee nopeasti, lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi jo vuonna 2016 tutkimusraportin, jonka ydinviesti oli se, että lasten ja lapsiperheiden köyhyys yleistyy Suomessa.

Tilastokeskus kertoi keskiviikkona 19. joulukuuta, että pientuloisten ihmisten määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2017 pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli yli 650 000, joka on yli 12 prosenttia kaikista kotitalouksista.

– Köyhien lasten osuus on ohittanut koko väestön köyhyysasteen, joka on kasvussa ja on tällä hetkellä 13,7 prosenttia, lapsiasianvaltuutetun tiedotteessa todetaan.

Lapsiköyhyyden lisääntymisestä ovat olleet huolissaan myös Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Pelastakaa lapset -järjestö.

Molemmat tahot ovat jo pitkään puhuneet siitä, miten taloudellinen epätasa-arvo ja köyhyys vaikuttavat lasten elämään ja tulevaisuuteen.

– Etuuksien ja palveluiden kehittäminen on ollut poukkoilevaa eikä huomio ole kiinnittynyt heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Nyt puolueet rummuttavat maksutonta varhaiskasvatusta, vaikka samaan aikaan heikoimmassa asemassa olevat lapset, joiden vanhemmilla on työttömyyttä, ovat vaikeimmassa tilanteessa esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen takia, Kurttila sanoo.

Kurttila vaatii toimia myös yksinhuoltajaperheiden tilanteen parantamiseksi, vaikka yksinhuoltajaperheiden köyhyys on ollut hienoisessa laskussa.

Kurttilan mukaan yksi keino yksinhuoltajaperheiden tilanteen parantamiseksi ovat paremmat työelämänjoustot.

– Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii muun muassa pienten koululaisten vuorohoito-oikeuden säätämistä lakiin. Nyt osa kunnista on avannut ilta- ja yöhoidon koululaisille, kun yksinhuoltajavanhempi on töissä. Yksinhuoltajaperheiden asema on edelleen tiukka, hän sanoo.